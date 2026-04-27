Лайфхаки з тіктоку на 10 з 10: їх можна сміливо повторити

У тіктоці щодня з’являються десятки лайфхаків, проте дехто навіть не повторює їх, бо не вірить, що вони реально працюють у житті. Часто за такими відеороликами ховаються невдалі експерименти, які не дають результату, проте часом трапляються справжні знахідки.

Кілька з них вирішила повторити блогерка Діана Гологовець. У своєму інстаграмі вона опублікувала 3 протестовані лайфхаки, 2 з яких отримали найвищу оцінку.

Жінка показала, як легко здатна впоратися сода з жирними плямами, а фен врятувати пуховик після прання. Повернути блиск сантехніці може фольга, проте ми знаємо ще кращий метод.

Які лайфхаки з тіктоку справді дієві?

Очищення жирних плям

Часом навіть прання не допомагає відмити жирні плями. У такому випадку варто скористатися содою. Потрібно насипати її на пляму, зверху поставити паперовий рушник і тоді зверху попрасувати праскою, приблизно 10 секунд.

Блогерка тестувала лайфхак на світшоті з видимими плямами. Після використання соди й гарячої праски вони справді зникли, тому цей лайфхак працює на усі 10 балів.

Розпушування пуховика феном

Після прання пуховика його потрібно покласти на прасувальну дошку та увімкнувши фен на тепле повітря, поставивши його всередину верхнього одягу. Паралельно з цим двома вішаками потрібно вибивати пух.

Достатньо лише кілька хвилин, щоб пух став ідеально збитим, тому такий лайфхак теж працює і отримав найвищу оцінку.

Очищення сантехніки фольгою

На сантехніці часто залишаються плями від мінералів жорсткої води. Виглядають вони не зовсім естетично, тому їх часто очищують хімічними засобами.

Проте замість них є лайфхак з алюмінієвою фольгою. Її потрібно лише зімнути в кульку й протерти сантехніку. За словами блогерки, процес зайняв дуже багато часу, але таки відчистив кам’яний наліт.

Однак деякі плями все ж таки залишилися, тому лайфхак Діана Гологовець оцінила на 4 з 10 балів.

Насправді набагато краще впоратися з нальотом допомагає пергамент. Про цей лайфхак розповіла блогерка Софія Сізова у своєму інстаграмі. Потрібно лише взяти невеликий шматочок й потерти ним сантехніку. Завдяки цьому трюку наліт очиститься на очах за кілька секунд.

Річ у тому, що у складі пергаменту є віск. Він делікатно полірує сантехніку до блиску, тож вона залишиться чистою набагато довше.

А от фольгу замість очищення сантехніки варто використати в інших цілях. Фольга здатна заточити терку за лічені секунди.

Як фольгою нагострити терко?

Потрібно лише взяти невеличкий шматочок, зімнути його й стиснути до утворення невеликої кульки. Тоді цю фольгу достатньо лише натерти на терці.

Завдяки такому простому трюку дрібні леза миттєво стануть гострими. Після виконаної роботи достатньо промити терку від залишків фольги.