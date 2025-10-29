Ці 4 рослини потрібно обрізати до листопада: наступного року цвістимуть вдвічі сильніше
- До листопада рекомендують обрізати трояндові кущі, гортензії, фруктові дерева та вічнозелені чагарники для стимуляції росту і цвітіння в наступному сезоні.
- Обрізку слід проводити правильно: зрізи трохи вище бруньок, під кутом 45 градусів, з урахуванням особливостей кожної рослини.
Є рослини, з обрізкою яких краще не поспішати – але догляд за іншими відкладати не можна. Зокрема, є кілька рослин, які потрібно обрізати вже до початку листопада.
Обрізка – це ключ вмілого садівника до пишного та рясного саду. І для багатьох рослин вона є дуже важливою частиною догляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Які рослини потрібно обрізати до початку листопада?
Правильна обрізка, проведена у вдалий час, сприяє продуктивності та здоров'ю рослин. Але для того, аби не нашкодити їм, слід подбати про стерилізацію секаторів. Окрім того, золоте правило обрізки полягає в тому, аби робити зрізи трохи вище бруньок і так, аби вони були звернені назовні.
Трояндові кущі
Вже на початку осені настає вдалий час для того, аби проводити обрізку трояндових кущів. Потрібно зрізати усі мертві та хворі стебла, або ж зменшити увесь об'єм куща на третину чи навіть половину.
Експерти переконані, що це стимулюватиме нове зростання та цвітіння протягом наступного сезону. Робити зріз потрібно під кутом у 45 градусів.
Троянди потрібно обрізати восени / Фото Pexels
Гортензії
Вже до жовтня гілки гортензій потрібно скоротити: стебла слід обрізати трохи вище від другої пари бутонів. Завдяки цьому вдасться позбутися і зів'ялих квіткових бутонів, і отримати наступного року чудове цвітіння нових квітів. Втім, слід звертати увагу на те, що існує кілька видів гортензій, і деякі з них цвітуть на старій деревині. Це значить, що їх обрізати восени не можна.
Фруктові дерева
Осінь – це ідеальна пора для садівників, аби подбати про старі гілки фруктових дерев. Зрізати їх потрібно для того, аби до крони потрапляло більше сонячного світла – адже лише так плоди зможуть як слід розвиватися, пише Homes & Gardens.
Оптимальний час для обрізки – вже після того, як опаде листя.
Вічнозелені чагарники
Для вічнозелених чагарників, як-от самшит чи падуб, восени радять проводити легку обрізку, аби надати кущам форму. Втім, обрізати більше, ніж третину рослини, не радять – це допоможе уникнути пошкоджень.
Що ще потрібно зробити восени у саду?
Яблуні потрібно восени не тільки обрізати, але й захистити від парші. Зробити це можна за допомогою розчину мідного чи залізного купоросу.
Окрім того, під час обрізки троянд садівники часто припускаються поширених помилок. І кілька з них можуть призвести до того, що рослини взагалі не будуть цвісти.
