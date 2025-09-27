Регулярний догляд запобігає захворюванням й шкідникам, а також сформує правильну форму крони, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Сімейний сад". Ігнорування обрізки може призвести до загущення гілок та дрібного урожаю ягід.

Як потрібно обрізати аґрус?

Садівники рекомендують для осінньої обрізки приготувати кущоріз, який знадобиться для товстих гілок. Також необхідним стане гострий секатор та захисні щільні рукавички. Обрізку потрібно проводити в суху та безвітряну погоду.

1. Спочатку огляньте кущ зі всіх боків та визначте гілки, які потрібно видалити. Те листя, яке ще повністю не осипалося, потрібно зняти вручну.

2. Видаліть старі гілки з темно, потрісканою чи вкритою мохом корою. Після 4 – 5 років плодоношення врожайність падає, тому їх можна зрізати й замінювати на молоді пагони.

3. Ті гілки, що нахилилися до землі приберіть. Вони перші уражаються хворобами, тож дають мало ягід.



Правила обрізання аґрусу восени / Фото Pexels

4. Виріжте сухі, пошкоджені та уражені хворобами гілочки.

5. Після санітарної обрізки варто перейти до формуючої. Усередині куща видаліть пагони, які перехрещуються між собою. Якщо рука між ними не проходить, то одна гілка буде зайвою.

6. Якщо сильна та здорова гілка росте в небажаному напрямку, її треба обрізати так, щоб залишити паросток, спрямований в потрібний бік.

7. Після завершення обрізки, потрібно провести профілактичну обробку від хвороб. Для цього добре підійде фунгіцид "Мобіль".

8. Наостанок треба розпушити й замульчувати ґрунт в пристовбуровому колі. Це допоможе кущу легше перезимувати та зберегти вологу.

Обрізку чагарників потрібно розпочинати після двох років, бо до цього часу рослина розвивається ще погано, а надалі аґрус потрібно підрізати кожного року.

