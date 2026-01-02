Де зберігати молоко у холодильнику: 99% людей роблять помилку

Молоко є невід'ємним продуктом у нашому холодильнику. Однак неправильне зберігання може призвести до того, що воно скисне вже за кілька днів.

Щоб молоко якнайдовше залишалося свіжим, треба знати місце, в якому воно зможе простояти тривалий час, пише 24 Канал з посиланням на Mirror. Велика кількість людей постійно тримає молоко у непризначеній ділянці.

Читайте також Картопля миттєво зіпсується: ніколи не зберігайте її разом з цим овочем

Де не можна тримати молоко?

Молоко у жодному разі не можна зберігати у дверцятах холодильника. Під час кожного разу, коли відчиняються дверцята холодильника, тепле повітря потрапляє всередину, а дверцята є найтеплішою зоною. Через постійні коливання температури, молоко псується швидше, а бактерії активніше розвиваються.

Для збереження максимальної свіжості, молоко потрібно ставити в глибоку частину холодильника, де температура найстабільніша. Центральна поличка холодильника є найкращим місцем для зберігання молока, бо саме там температура найстабільніша й найхолодніша. Ідеальна температура зберігання – від 3 до 4 градусів тепла.



Молоко не можна зберігати у дверцятах холодильника / Фото Pexels

Молоко у холодильнику слід класти горизонтально, притискаючи упаковку до задньої стінки, де постійно зберігається холодна температура.

Фахівці радять після використання молоко одразу ставити назад у холодильник, щоб уникнути потепління, яке скоротить термін споживання напою. Це правило стосується як і коров’ячого, так і рослинного молока.

Під час покупки обирайте найсвіжіший продукт за датою виготовлення, а під час зберігання слідкуйте за тим, щоб молоко було в темному місці, бо під дією світла воно може втратити вітаміни та корисні речовини.

Молоко може стати навіть добривом для рослин, пише City Magazine. Молочне добриво зміцнює кореневу систему, поліпшує мікрофлору ґрунту та знижує ризик кореневої гнилі. Це добриво також покращує стан листя, сприяє фотосинтезу та захищає рослини від грибкових захворювань.

Які ще поради варто знати?