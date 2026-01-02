Где хранить молоко в холодильнике: 99% людей совершают ошибку

Молоко является неотъемлемым продуктом в нашем холодильнике. Однако неправильное хранение может привести к тому, что оно скиснет уже через несколько дней.

Чтобы молоко как можно дольше оставалось свежим, надо знать место, в котором оно сможет простоять длительное время, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. Большое количество людей постоянно держит молоко в непредназначенном участке.

Где нельзя держать молоко?

Молоко ни в коем случае нельзя хранить в дверце холодильника. Во время каждого раза, когда открывается дверца холодильника, теплый воздух попадает внутрь, а дверца является самой теплой зоной. Из-за постоянных колебаний температуры, молоко портится быстрее, а бактерии активнее развиваются.

Для сохранения максимальной свежести, молоко нужно ставить в глубокую часть холодильника, где температура самая стабильная. Центральная полка холодильника является лучшим местом для хранения молока, потому что именно там температура самая стабильная и холодная. Идеальная температура хранения – от 3 до 4 градусов тепла.



Молоко нельзя хранить в дверце холодильника / Фото Pexels

Молоко в холодильнике следует класть горизонтально, прижимая упаковку к задней стенке, где постоянно сохраняется холодная температура.

Специалисты советуют после использования молоко сразу ставить обратно в холодильник, чтобы избежать потепления, которое сократит срок потребления напитка. Это правило касается как и коровьего, так и растительного молока.

При покупке выбирайте свежий продукт по дате изготовления, а во время хранения следите за тем, чтобы молоко было в темном месте, потому что под действием света оно может потерять витамины и полезные вещества.

Молоко может стать даже удобрением для растений, пишет City Magazine. Молочное удобрение укрепляет корневую систему, улучшает микрофлору почвы и снижает риск корневой гнили. Это удобрение также улучшает состояние листьев, способствует фотосинтезу и защищает растения от грибковых заболеваний.

Какие еще советы стоит знать?