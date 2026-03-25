Не економте на цьому в день весілля: потім можна шкодувати все життя

Весілля – це сама та подія, яку хочеться запам’ятати на все життя. Проте організація часто пов’язана з чималими витратами, тому багато пар шукають способи заощадити, проте на певних речах економити не варто.

Урізати бюджет не рекомендовано на всьому, оскільки деякі речі безпосередньо впливають на атмосферу свята й спогади про нього, пише Interia Kobieta. Є кілька ключових моментів, на яких економія може обернутися розчаруванням у майбутньому.

Читайте також Трендові кольори манікюру на весну 2026: розкішна добірка

На чому не можна економити?

Обручки – символ на роки

Подружжя носить обручки щодня, тому їхня якість має велике значення. Якщо обирати дешеві матеріали, то вони можуть швидко втратити вигляд чи потьмяніти.

Найчастіше молодята обирають золото 585 проби – воно міцне й має оптимальну ціну. Водночас важливо, щоб прикраси подобалися зовні. Якщо хочеться гравіювання чи незвичного дизайну, не варто відмовлятися від цього заради економії, оскільки ця прикраса буде з вами щодня.



Гарні фотографії та відео – спогади на все життя

День весілля дуже швидко минає, тож багато моментів можна просто не встигнути прожити повною мірою. Саме тому фотограф та відеооператор відіграють важливу роль, оскільки допомагають зберегти емоції та атмосферу цього дня.

Важливо на весілля обирати спеціаліста, стиль якого вам справді близький. Якісні фото чи відео можуть бути недешевими, але вони стануть одними з найцінніших "сувенірів" після весілля.

Смачна їжа, яку запам’ятають гості

Меню – це ще один важливий елемент свята. Смачні страви та їх достатня кількість безпосередньо впливають на настрій гостей. Якщо люди ситі й задоволені від страв, атмосфера свята автоматично стане приємнішою. Окрім того, гості ще довго можуть згадувати смаколики, які скуштували на вашому весіллі.

Музика, яка створює приємну атмосферу

Саме музика створює атмосферу на весіллі. Що обрати – діджея чи живий гурт тут вже залежить від вподобань молодят. Проте це мають бути люди професіонали, які зможуть відчути настрій гостей і підтримувати енергію на танцполі впродовж всього вечора.

Якщо зекономити на фотографах, музиці та їжі, гості можуть не відчути святкової атмосфери.

Які весільні сукні в моді у 2026 році?

Цього року в моді сукні з мереживом, драпіруванням, кристалами, відкритими плечима, квітковим декором, напівпрозорими накидками замість фати та бантами, пише Elle. Більшість суконь створені з сатину, тюлю, мережива та довершині знімними деталями – рукавами, спідницями чи накидками.

Що ще варто прочитати?