Вікна стануть блискучими і без розводів: за цим методом колись мили всі

У більшості випадків для миття вікон використовують спеціальний засіб для скла. Він ефективний, проте часто після нього залишаються розводи. Вимити вікна до ідеального блиску допоможе копійчаний засіб, яким користувалися ще наші бабусі.

Господині не охоче використовують оцет для миття вікон через його характерний запах, проте якщо його розвести, то ефект буде помітний одразу, пише Alternatywa21.

Як помити вікна оцтовим розчином?

Для миття вікон потрібно створити розчин на основі води, оцту та кількох крапель засобу для миття посуду. Така суміш легко очистить вікна без жодних видимих розводів.

Найчастіше вони трапляються через те, що перед миттям вікна не миють водою. Якщо на склі чимало бруду, то засіб лише розведе його по всій поверхні. Спочатку вікна миють водою, а тоді вже беруться до очищення.

Друга причина – миття вікон в сонячну погоду. Прямі сонячні промені швидко нагрівають скло, тож через це миючі засоби миттєво висихають. Втрачена можливість полірування призводить до стійких розводів.



Із забрудненнями добре справляється оцет. Він знежирює поверхню, розчиняє пил та швидко випаровується. Завдяки ньому вікна отримують блискучий вигляд.

Для приготування розчину до літра теплої води додають склянку 10% оцту й кілька крапель засобу для миття посуду. Мити вікна краще м’якою тканиною, яку змочують в розчині й протирають скло зверху до низу. Після основного етапу поверхню відполіровують сухою ганчіркою або газетою.

Якщо любите використовувати в побуті натуральні інгредієнти, то варто звернути увагу ще й на лимон, який також впорається з брудними вікнами, пише Express.

Кислотність лимона розчиняє жир та розщеплює плями на склі. Потрібно розрізати лимон навпіл та обережно потерти ним скло, а залишки прибрати м’якою тканиною.

