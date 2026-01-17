"Курорт для бактерій": чому не можна залишати брудний посуд в раковині
- Кухонна раковина є ідеальним середовищем для розмноження бактерій через залишки їжі та води на посуді.
- Фахівці радять мити посуд одразу після використання, щоб уникнути небезпечного розмноження бактерій та можливих харчових отруєнь.
Нерідко кухонна раковина є одним з найбрудніших місць у домі. Часом після насиченого дня не залишається ресурсу мити посуд, тому ми залишаємо його до ранку. Втім, так робити не варто, бо раковина є ідеальним середовищем для розмноження бактерій.
Більшість тарілок, каструль, виделок, ложок чи ножів, потрапляють у раковину із залишками їжі, пише 24 Канал з посиланням на IFL Science. Фахівці кажуть, що у поєднанні із залишками води, на посуді розростаються колонії мікроорганізмів.
Чому не можна залишати посуд брудним?
Кухонна раковина входить до переліку найбільш забруднених зон у помешканні, бо часто контактує із сирими продуктами та харчовими відходами. На поверхні можуть накопичуватися небезпечні бактерії – кишкова паличка чи стафілокок, які здатні спричинити харчові отруєння.
Доволі ризиковано залишати тарілки з їжею в теплій воді. Саме у таких умовах бактерії розмножуються набагато швидше. Але й сухий брудний посуд, який залишають на ніч у раковині, такоє не є безпечним, бо бактерії мають здатність виживати активізовуватися пізніше.
Брудний посуд варто одразу мити / Фото Pexels
Ви точно неодноразово чули поганий запах з раковини, коли вона була забита посудом. Такий різкий аромат є ознакою не лише псування залишків їжі на тарілках, але й розмноженням бактерій.
Якщо посуд довго пролежав у брудній раковині, то навіть ретельне миття не завжди може гарантувати йому повну чистоту. Тому для того, щоб зменшити ризики, посуд варто мити одразу після використання й не допускати його накопичення.
Після основного миття посуд варто обдати парою з чайника, щоб точно бути впевненим у тому, що з тарілки можна їсти. Фахівці радять мити посуд одразу після використання й не допускати його накопичення.
