Попіл з каміна не варто викидати: корисні способи використання, які мало хто знає

Після горіння дров у каміні залишається багато попелу, однак не варто його викидати на сміття. Є кілька побутових звичок, які дозволять його використати з користю.

Якщо ви спалюєте лише необроблену деревину, то попіл з каміна має чимало корисних властивостей, пише Martha Stewart. Він може абсорбувати запахи, збагачувати ґрунт та бути помічним проти падіння на льоду.

Як використовувати попіл з каміна?

Очищення скла каміна

Сажа на склі каміна часто псує його вигляд, тому для очищення достатньо лише змочити ганчірку водою, занурити в сухий попіл та круговими рухами протерти скло. Саме деревний попіл чудово впорається з очищенням скла від кіптяви.

Натуральне добриво для рослин

У попелі міститься калій та інші корисні мінерали для саду та кімнатних рослин. Дачники радять наносити попіл тонким шаром та в досить помірній кількості.

Поглинач неприємного запаху

Деревний попіл добре вбирає неприємні запахи, аналогічно як сода. Потрібно лише поставити її у відкриту ємність в коморі, біля сміттєвого відра чи у вологому підвалі.



Попіл може поглинути поганий запах / Фото Pexels

Засіб для чищення

Попіл у поєднанні з водою перетворюється на м’яку очисну пасту, яка підійде для металевих поверхонь, кераміки чи гриль-решіток.

Гасіння попелу на природі

Завдяки попелу можна загасити вогонь на природі. Він перекриває доступ кисню та душить дар. Потрібно лише рясно засипати попелом жар.

Краще зчеплення на льоду

Замість солі чи піску – доріжки, сходи чи тротуари можна посипати попелом. Він покращує зчеплення та зменшує ризик ковзання.

Чищення гриля

Замість агресивних миючих засобів варто скористатися попелом. Його лише треба розвести з водою та обережно протерти решітки, а тоді добре промити.

Чим зігріти кімнату у морози?

Використання термоштор або жалюзі з теплоізоляційною підкладкою може зменшити втрати тепла до 30%, пише Express. Додавання термопідкладки до вже наявних штор або вибір багатошарових моделей може ефективніше блокувати протяги. Їх варто застосовувати в зимову пору, коли надворі мінусова температура.

Які ще поради слід знати?