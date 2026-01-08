Підгодовуйте різдвяник кавовою гущею: рослина цвістиме вдвічі довше

Красивий різдвяник з червоними квітами – найбажаніша рослина в кожній оселі в період зимових свят. Щоб продовжити його цвітіння, потрібно скористатися якісним підживленням.

Господині часто вдаються до різних лайфхаків, використовуючи підручні засоби чи інгредієнти для покращення росту рослин.

Як підживити різдвяник кавовою гущею?

У природі різдвяний кактус росте в затінених бразильських лісах, тому йому потрібен для гарного росту легкий та повітряний субстрат з помірною кислинкою. Саме тому кавова гуща може бути корисною, бо має кислу реакцію.

Невелика доза здатна підкислити ґрунт та наблизити його до оптимального рівня – 5, 5 рН. Завдяки гущі рослина засвоїть залізо та інші важливі елементи, які відповідають за насичений зелений колір та формування бутонів. Часом таке підживлення навіть допомагає стимулювати повторне цвітіння.

Викоритстовувати кавову гущу слід обережно. Під час активного росту раз на кілька тижнів треба посипати її навколо основи рослини по одній столовій ложці. Фахівці радять промити перед цим гущу, щоб змити всю надлишкову гіркоту. Суха кавова маса ущільнює ґрунт й здатна затримувати надто багато вологи.



Кавова гуща позитивно впливає на ріст рослини / Фото Pexels

Головною небезпекою є надлишок гущі. Субстрат перетвориться на вологу масу, а коріння почне загнивати. Це призводить до гнилі, опадання квітів та в’янення рослини. А ще слід знати, що занадто кисле середовище (нижче рН 5,0) може заблокувати засвоєння фосфору, тому на якісне цвітіння можна навіть не чекати.

Проблему можна легко помітити – це жовті кінчики чи витягнути пагони без бутонів. У вологих приміщеннях надлишок гущі здатен навіть призвести до появи плісняви на поверхні ґрунту.

Найкраще підживлювати рослину з невеликих доз. Гущу можна змішати з субстратом чи поєднати з перлітом або іншими дренажними матеріалами, що забезпечують доступ до повітря коріння.

Крім гущі, різдвяник можна полити водою з-під кави, але перед цим її треба розвести. Ці прості поради забезпечать яскраве й тривале цвітіння.

Як доглядати за різдвяником?

Пуансетія буде добре рости, якщо забезпечитри їй 12 годин безперервної темряви кожної доби, пише Real Simple. Фахівці радять тримати рослину звечора в темній кімнаті. А от в період цвітіння різдвяник варто підливати помірно, бо ґрунт повинен встигати підсохнути. Надмірне підливання може навіть призвести до загнивання коренів та не дати можливості рослині квітнути.

Також треба знати, що різдвяник любить стабільність та погано реагує на різку зміну температури. Рослина не любить протяг чи джерела тепла поруч, тому краще відкласти її від радіатора. Найкраще різдвяному кактусу стояти там, де є постійна температура.

Які ще поради варто знати?