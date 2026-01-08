Подкармливайте рождественник кофейной гущей: растение будет цвести вдвое дольше

Красивый рождественник с красными цветами самое желанное растение в каждом доме в период зимних праздников. Чтобы продлить его цветение, нужно воспользоваться качественной подкормкой.

Хозяйки часто прибегают к различным лайфхакам, используя подручные средства или ингредиенты для улучшения роста растений, пишет 24 Канал со ссылкой на Gargening Know How.

Как подкормить рождественский кактус кофейной гущей?

В природе рождественский кактус растет в затененных бразильских лесах, поэтому ему нужен для хорошего роста легкий и воздушный субстрат с умеренной кислинкой. Именно поэтому кофейная гуща может быть полезной, потому что имеет кислую реакцию.

Небольшая доза способна подкислить почву и приблизить ее к оптимальному уровню – 5, 5 рН. Благодаря гуще растение усвоит железо и другие важные элементы, которые отвечают за насыщенный зеленый цвет и формирование бутонов. Иногда такая подкормка даже помогает стимулировать повторное цветение.

Использовать кофейную гущу следует осторожно. Во время активного роста раз в несколько недель надо посыпать ее вокруг основания растения по одной столовой ложке. Специалисты советуют промыть перед этим гущу, чтобы смыть всю избыточную горечь. Сухая кофейная масса уплотняет почву и способна задерживать слишком много влаги.



Кофейная гуща положительно влияет на рост растения / Фото Pexels

Главной опасностью является избыток гущи. Субстрат превратится во влажную массу, а корни начнут загнивать. Это приводит к гнили, опадению цветов и увяданию растения. А еще следует знать, что слишком кислая среда (ниже рН 5,0) может заблокировать усвоение фосфора, поэтому на качественное цветение можно даже не ждать.

Проблему можно легко заметить – это желтые кончики или вытянутые побеги без бутонов. Во влажных помещениях избыток гущи способен даже привести к появлению плесени на поверхности почвы.

Лучше всего подкармливать растение с небольших доз. Гущу можно смешать с субстратом или совместить с перлитом или другими дренажными материалами, обеспечивающими доступ к воздуху корней.

Кроме гущи, рождественник можно полить водой из-под кофе, но перед этим ее надо развести. Эти простые советы обеспечат яркое и продолжительное цветение.

Как ухаживать за рождественником?

Пуансеттия будет хорошо расти, если обеспечить ей 12 часов непрерывной темноты каждые сутки, пишет Real Simple. Специалисты советуют держать растение с вечера в темной комнате. А вот в период цветения рождественник стоит подливать умеренно, потому что почва должна успевать подсохнуть. Чрезмерное подливание может даже привести к загниванию корней и не дать возможности растению цвести.

Также надо знать, что рождественник любит стабильность и плохо реагирует на резкое изменение температуры. Растение не любит сквозняк или источники тепла рядом, поэтому лучше отложить его от радиатора. Лучше рождественскому кактусу стоять там, где есть постоянная температура.

Какие еще советы стоит знать?