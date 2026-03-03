Навіщо садити бананові шкірки в саду: про це знають одиниці

Бананові шкірки ми звикли викидати у смітник, проте їх можна використати з користю у саду. Посадка шкірки банана може видатися дивною, проте досить корисною.

Садовий експерт Іш часто розповідає цікаві лайфхаки, тож серед багатьох копійчаний засобів виділив шкірку банана, оскільки вона поживна для рослин, пише Express.

Навіщо використовувати шкірку банана в саду?

Експерт з садівництва радить розкидати бананові шкірки в саду. Він зазначив, що вони набагато корисніші, ніж ми думали, тому замість смітника їм можна знайти набагато краще застосування. У теплу пору року шкірки стають універсальним калійним добривом для квітів, витких рослин, овочів та фруктових дерев.

Крім компостування, можна зробити корисну бананову воду. Достатньо лише у банку нарізати бананову шкірку й залишити на кілька днів у воді, щоб вона настоялась. Після двох днів шкірку можна забирати, а банановою водою підживлювати рослини. Таке підживлення забезпечить гарне й довге цвітіння квітів, якщо її використовувати для кімнатних рослин.

Бананова шкірка на грядках та в саду стає натуральним та безкоштовним добривом, підвищуючи рівень поживних речовин у ґрунті. У ній особливо багато калію, фосфору та кальцію.

Шкірка сприяє зміцненню кореневої системи й покращує плодоношення помідорів і троянд. Калій покращує ріст та стійкість до хвороб, а фосфор стимулює ріст коренів та цвітіння. Кальцій допомагає гниттю квіток у помідорів.

Подрібнені шкірка банана в компостній ямі добре розкладаються, тож це допоможе створити багату на поживні речовини органіку для ґрунту. Дачникам навіть радять закопати невеликі шматочки шкірки на глибину кількох сантиметрів біля коріння рослини. З часом вони розкладуться й діятимуть як добриво.

Відома господиня Марта Стюарт розповіла, що бананову шкірку можна використовувати досить по-різному. Бананова шкірка може зволожити шкіру, заспокоїти подразнення, відбілити зуби та усунути запахи в побуті. Вона також корисна для полірування металу, видалення потертостей і покращення ґрунту.

