7 продуктів, які не можна тримати в дверцятах холодильника: легко запам'ятати

Більшість людей для власної зручності зберігають продукти в дверцятах холодильника, проте вони вважаються найгіршою зоною для зберігання, оскільки в цій частині продукти швидко псуються.

Причиною є нестабільна температура, пише Martha Stewart. Кожне відкривання холодильника впускає тепле повітря, тож «удар» першими приймають дверцята. Перепади температури скорочують термін придатності й підвищують ризик розвитку бактерій.

Температура дверцят часто виходить за межі безпечної норми – приблизно 4 градуси, тож незначне підвищення створює умови, за яких бактерії починають активно розмножуватися.

Що не можна зберігати у дверцятах?

Яйця

У холодильнику часом є спеціальний лоток для яєць, проте їх там тримати все одно не варто. Яйцям потрібна стабільна прохолода, а не постійні коливання температури.

Готові до вживання продукти

Залишки їжі чи готові страви радять тримати глибоко в холодильнику, оскільки вони особливо чутливі до бактерій.

Натуральні горіхові пасти та олії

Такі продукти у дверцятах здатні розшаруватися чи псуватися через постійні зміни температури.

Свіжовичавлені соки

Вони швидко втрачають свої властивості через контакт зі світлом і теплом, що пришвидшує окислення.

Молоко й молочні продукти

Більшість людей якраз і зберігають у дверцятах молоко, йогурти чи сири. Це призводить до швидкого псування через перепади температур.



Молочні продукти не варто тримати в дверцятах

Сире м’ясо та риба

Цим продуктам критично важливою є стабільно низька температура, а дверцята цього не можуть забезпечити.

Свіжі овочі та фрукти

Ягоди, зелень та свіжі продукти швидше в’януть і псуються, якщо зберігати їх у нестабільному середовищі.

Що можна зберігати у дверцятах?

Ця зона більше підходить для продуктів, які не бояться невеликих температурних змін. Найкраще тримати різні соуси й приправи: кетчуп, гірчицю чи соління. Через вміст солі та цукру вони менш чутливі до умов зберігання.

Також у дверцятах можуть стояти продукти з довгим терміном придатності – джеми, оцет чи соєвий соус.

Як правильно організувати холодильник?

Щоб продукти довго залишалися свіжими, потрібно правильно їх розташувати в холодильнику. Усе, що швидко псується – молоко, яйця чи готові страви – слід розмістити на внутрішні полиці.

Найхолодніше місце – ближче до задньої стінки та на нижніх полицях. Саме там варто зберігати сире м’ясо та рибу.

До слова, фахівці радять очищувати змійовики кожні 6 місяців або частіше, якщо у домі є тварини чи холодильник знаходиться в запиленій зоні, пише Better Homes & Gardens.

Чистка змійовиків холодильника необхідна для його ефективної роботи, оскільки пил і бруд можуть знижувати продуктивність і збільшувати споживання електроенергії.

