7 продуктів, які не можна тримати в дверцятах холодильника: легко запам'ятати
- У дверцятах холодильника не рекомендується зберігати яйця, готові до вживання продукти, натуральні горіхові пасти та олії, свіжовичавлені соки, молоко та молочні продукти, сире м’ясо та рибу, а також свіжі овочі та фрукти через нестабільну температуру.
- Для зберігання в дверцятах підходять соуси, приправи, джеми, оцет та соєвий соус, оскільки вони менш чутливі до температурних змін.
Більшість людей для власної зручності зберігають продукти в дверцятах холодильника, проте вони вважаються найгіршою зоною для зберігання, оскільки в цій частині продукти швидко псуються.
Причиною є нестабільна температура, пише Martha Stewart. Кожне відкривання холодильника впускає тепле повітря, тож «удар» першими приймають дверцята. Перепади температури скорочують термін придатності й підвищують ризик розвитку бактерій.
Температура дверцят часто виходить за межі безпечної норми – приблизно 4 градуси, тож незначне підвищення створює умови, за яких бактерії починають активно розмножуватися.
Що не можна зберігати у дверцятах?
Яйця
У холодильнику часом є спеціальний лоток для яєць, проте їх там тримати все одно не варто. Яйцям потрібна стабільна прохолода, а не постійні коливання температури.
Готові до вживання продукти
Залишки їжі чи готові страви радять тримати глибоко в холодильнику, оскільки вони особливо чутливі до бактерій.
Натуральні горіхові пасти та олії
Такі продукти у дверцятах здатні розшаруватися чи псуватися через постійні зміни температури.
Свіжовичавлені соки
Вони швидко втрачають свої властивості через контакт зі світлом і теплом, що пришвидшує окислення.
Молоко й молочні продукти
Більшість людей якраз і зберігають у дверцятах молоко, йогурти чи сири. Це призводить до швидкого псування через перепади температур.
Молочні продукти не варто тримати в дверцятах
Сире м’ясо та риба
Цим продуктам критично важливою є стабільно низька температура, а дверцята цього не можуть забезпечити.
Свіжі овочі та фрукти
Ягоди, зелень та свіжі продукти швидше в’януть і псуються, якщо зберігати їх у нестабільному середовищі.
Що можна зберігати у дверцятах?
Ця зона більше підходить для продуктів, які не бояться невеликих температурних змін. Найкраще тримати різні соуси й приправи: кетчуп, гірчицю чи соління. Через вміст солі та цукру вони менш чутливі до умов зберігання.
Також у дверцятах можуть стояти продукти з довгим терміном придатності – джеми, оцет чи соєвий соус.
Як правильно організувати холодильник?
Щоб продукти довго залишалися свіжими, потрібно правильно їх розташувати в холодильнику. Усе, що швидко псується – молоко, яйця чи готові страви – слід розмістити на внутрішні полиці.
Найхолодніше місце – ближче до задньої стінки та на нижніх полицях. Саме там варто зберігати сире м’ясо та рибу.
До слова, фахівці радять очищувати змійовики кожні 6 місяців або частіше, якщо у домі є тварини чи холодильник знаходиться в запиленій зоні, пише Better Homes & Gardens.
Чистка змійовиків холодильника необхідна для його ефективної роботи, оскільки пил і бруд можуть знижувати продуктивність і збільшувати споживання електроенергії.
Чому не рекомендується зберігати продукти у дверцятах холодильника?
Причиною є нестабільна температура — кожне відкривання холодильника впускає тепле повітря, що створює перепади температури. Це скорочує термін придатності продуктів і підвищує ризик розвитку бактерій.
Які продукти не слід зберігати у дверцятах холодильника?
Не слід зберігати яйця, готові до вживання продукти, натуральні горіхові пасти та олії, свіжовичавлені соки, молоко й молочні продукти, сире м’ясо та рибу, а також свіжі овочі та фрукти — вони чутливі до температурних коливань.
Які продукти можна безпечно зберігати у дверцятах холодильника?
У дверцятах можна зберігати продукти, які не бояться невеликих температурних змін, такі як різні соуси й приправи — кетчуп, гірчиця чи соління. Також можна зберігати джеми, оцет чи соєвий соус.