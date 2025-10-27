За словами фахівців, сушіння речей на радіаторі здатне призвести до вогкості у приміщенні, пише 24 Канал з посиланням на Express. Є 5 причин, які пояснюють, чому сушіння одягу таким способом є шкідливим.

Читайте також Протягу більше не буде: утеплюємо вхідні двері за копійки

Чому не можна сушити речі на батареях?

Додаткові витрати

Накритий радіатор призводить до того, що система опалення починає інтенсивніше працювати, бо нагрівається не приміщення, а одяг. Це може призвести до підвищення вартості рахунків за електроенергію.

Утворення плісняви

Мокрий одяг випаровує вологу, яка залишається в повітрі. Через це в оселі може накопичитися вогкість, яка призведе до появи плісняви. Висока вологість та погана якість повітря здатні викликати алергію, особливо у маленьких дітей.

Ризик пожежі

Не варто залишати одяг близько до гарячих радіаторів. Це особливо небезпечно, якщо забути зняти речі чи залишити їх без нагляду.



Одяг не можна сушити на батареї / Фото Pexels

Пошкодження радіатора

Якщо сушити одяг на радіаторі постійно, то з часом волога може проникати в метал радіатора й викликати корозію та іржу. Через таку дію термін експлуатації радіатора може зменшитися.

Псування одягу

Тканина на радіаторі може втратити колір, а в певних випадках навіть отримати підгорілі ділянки від впливу тепла.

В осінньо-зимовий період сушити речі доводиться в кімнаті, але для того, щоб вони не пахнули пліснявою, варто скористатися корисною порадою, пише Mirror. Речі потрібно складати не надто щільно одне до одного, а для пришвидшеного ефекту можна покласти вентилятор поруч.

Коли він підніматиметься вгору, то повітря пройде крізь одяг й буде повільно рухатися, випаровуючи воду. Відстань між речима допоможе їм швидше висохнути.\

Який ще лайфхак треба знати восени?