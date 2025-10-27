За словами фахівців, сушіння речей на радіаторі здатне призвести до вогкості у приміщенні, пише 24 Канал з посиланням на Express. Є 5 причин, які пояснюють, чому сушіння одягу таким способом є шкідливим.
Чому не можна сушити речі на батареях?
Додаткові витрати
Накритий радіатор призводить до того, що система опалення починає інтенсивніше працювати, бо нагрівається не приміщення, а одяг. Це може призвести до підвищення вартості рахунків за електроенергію.
Утворення плісняви
Мокрий одяг випаровує вологу, яка залишається в повітрі. Через це в оселі може накопичитися вогкість, яка призведе до появи плісняви. Висока вологість та погана якість повітря здатні викликати алергію, особливо у маленьких дітей.
Ризик пожежі
Не варто залишати одяг близько до гарячих радіаторів. Це особливо небезпечно, якщо забути зняти речі чи залишити їх без нагляду.
Одяг не можна сушити на батареї / Фото Pexels
Пошкодження радіатора
Якщо сушити одяг на радіаторі постійно, то з часом волога може проникати в метал радіатора й викликати корозію та іржу. Через таку дію термін експлуатації радіатора може зменшитися.
Псування одягу
Тканина на радіаторі може втратити колір, а в певних випадках навіть отримати підгорілі ділянки від впливу тепла.
В осінньо-зимовий період сушити речі доводиться в кімнаті, але для того, щоб вони не пахнули пліснявою, варто скористатися корисною порадою, пише Mirror. Речі потрібно складати не надто щільно одне до одного, а для пришвидшеного ефекту можна покласти вентилятор поруч.
Коли він підніматиметься вгору, то повітря пройде крізь одяг й буде повільно рухатися, випаровуючи воду. Відстань між речима допоможе їм швидше висохнути.\
Який ще лайфхак треба знати восени?
В осінню пору на вікнах з'являється конденсат. Щоб його позбутися, використовуйте засіб для миття посуду на мікрофібровій тканині, який видалить конденсат з вікон і допоможе запобігти його повторній появі.
Альтернативні методи включають провітрювання приміщення, використання поглиначів вологи на підвіконні та зменшення кількості кімнатних рослин у приміщенні.