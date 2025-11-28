Чому німці відкривають вікна взимку: проста звичка, яка освіжає повітря

Взимку ми прагнемо зберегти тепло й тримаємо вікна зачиненими, однак провітрювання слід робити обов’язково. Щоб запобігти погіршенню якості повітря, у Німеччині практикують люфтен.

Люфтен – це спосіб провітрювання, який застосовують вдома, школах, офісах та інших приміщеннях, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Яка користь від відкривання вікон взимку?

Німці завжди застосовують традиційну практику короткочасного відкривання вікон для оновлення повітря: свіже надходить всередину, а затхле – назовні. Для невеликого приміщення достатньо на кілька хвилин відчинити всі вікна. У великих будинках рекомендовано таку практику застосовувати вранці та ввечері.



Відкривання вікон покращує якість повітря / Фото Freepik

Основне завдання люфтену – підвищити рівень кистю та вивести надлишок вуглекислого газу та вологи. Відкривання вікон дозволить позбутися цвілі, бактерій, алергенів та конденсату й дасть можливість повернутися кисню в приміщення. Взимку достатньо відчинити вікна на 5 – 10 хвилин.

Використання цієї практики покращить комфорт та якість повітря без додаткових зусиль. Тим паче, виконати її доволі просто й легко вранці та ввечері. Ранкова свіжість надасть бадьорості, а ввечері у прохолодній кімнаті зможете легше заснути.

До речі, взимку також потрібно мити вікна, щоб вони пропускали більше сонячного світла, пише Express. Існує кілька домашніх методів для миття вікон, включаючи використання лимона, кукурудзяного крохмалю, чайних пакетиків, засобу для миття посуду та харчової соди.

Фахівці рекомендують уникати миття вікон у сонячну погоду і використовувати серветку з мікрофібри для досягнення найкращих результатів без розводів.

Як вимити вікна до блиску?