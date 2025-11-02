Про цей лайфхак ви й не чули: навіщо до прання кидати вологу серветку
- Існує лайфхак для прання, який передбачає використання вологої серветки.
- Цей метод виглядає як фантастика, але може бути корисним для збирання шерсті та ворсинок.
Прання – цілком буденний процес, однак і тут є чимало своїх секретів. Один з них виглядає цілковитою фантастикою.
Ви напевно помічали, що після прання в машинці може назбируватися шерсть та інше сміття. Як його позбутися, щоб не засмічувати пральну машинку – розповідає 24 Канал з посиланням на 10News.com.
Навіщо класти у пральну машинку вологі серветки?
Волога серветка – це справжній магніт для ворсинок, шерсті та іншого сміття. Якщо ви змучилися вибирати непотрібно по всьому барабану після кожного прання – тоді цей лайфхак точно для вас.
Як використати вологу серветку у пранні:
- застосовуйте цей спосіб лише тоді, коли під час прання може назбиратися сміття;
- оберіть вологі серветки без аромату та щільної текстури, інакше під час прання вони просто розлізуться;
- покладіть 2 вологі серветки разом з іншим одягом до пралки;
- вилучіть вологі серветки зі сміттям з барабана.
Ось і все – вам не доведеться боротися з ворсинками та вишукувати нитки чи шерсть по всьому одязі. До речі, завжди варто памʼятати про правильне додавання засобів для прання у відсіки пральної машинки – у цьому допоможе гайд з TikTok chistahata.
Часті питання
Чому варто класти вологі серветки в пральну машинку?
Волога серветка діє як магніт для ворсинок, шерсті та іншого сміття — це допомагає уникнути засмічення пральної машинки та полегшує очищення одягу після прання.
Які серветки краще використовувати під час прання?
Рекомендується використовувати вологі серветки без аромату та з щільною текстурою, щоб вони не розлізлися під час прання.
Які ще поради можна застосувати для ефективного прання?
Варто звертати увагу на правильне додавання засобів для прання у відсіки пральної машинки — у цьому може допомогти гайд з TikTok від користувача 'chistahata'.