Лайфхаки Хитрощі на щодень Про цей лайфхак ви й не чули: навіщо до прання кидати вологу серветку
2 листопада, 17:31
2

Про цей лайфхак ви й не чули: навіщо до прання кидати вологу серветку

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Існує лайфхак для прання, який передбачає використання вологої серветки.
  • Цей метод виглядає як фантастика, але може бути корисним для збирання шерсті та ворсинок. 

Прання – цілком буденний процес, однак і тут є чимало своїх секретів. Один з них виглядає цілковитою фантастикою.

Ви напевно помічали, що після прання в машинці може назбируватися шерсть та інше сміття. Як його позбутися, щоб не засмічувати пральну машинку – розповідає 24 Канал з посиланням на 10News.com

Навіщо класти у пральну машинку вологі серветки? 

Волога серветка – це справжній магніт для ворсинок, шерсті та іншого сміття. Якщо ви змучилися вибирати непотрібно по всьому барабану після кожного прання – тоді цей лайфхак точно для вас. 

Як використати вологу серветку у пранні: 

  • застосовуйте цей спосіб лише тоді, коли під час прання може назбиратися сміття;
  • оберіть вологі серветки без аромату та щільної текстури, інакше під час прання вони просто розлізуться;
  • покладіть 2 вологі серветки разом з іншим одягом до пралки;
  • вилучіть вологі серветки зі сміттям з барабана. 

Ось і все – вам не доведеться боротися з ворсинками та вишукувати нитки чи шерсть по всьому одязі. До речі, завжди варто памʼятати про правильне додавання засобів для прання у відсіки пральної машинки – у цьому допоможе гайд з TikTok chistahata.

Часті питання

Чому варто класти вологі серветки в пральну машинку?

Волога серветка діє як магніт для ворсинок, шерсті та іншого сміття — це допомагає уникнути засмічення пральної машинки та полегшує очищення одягу після прання.

Які серветки краще використовувати під час прання?

Рекомендується використовувати вологі серветки без аромату та з щільною текстурою, щоб вони не розлізлися під час прання.

Які ще поради можна застосувати для ефективного прання?

Варто звертати увагу на правильне додавання засобів для прання у відсіки пральної машинки — у цьому може допомогти гайд з TikTok від користувача 'chistahata'.