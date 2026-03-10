Замість перемикача там вже з’явилися кнопки з різними функціями, пише BGR.

Які функції мають кнопки на дзеркалі заднього виду?

За словами експертів, можливості кнопок залежать від року випуску автомобіля, а також від його марки й моделі. У багатьох сучасних авто замість механічного перемикача встановлюють кнопку автоматичного затемнення.

Ви можете побачити кнопку автоматичного затемнення. Зазвичай ви натискаєте її, щоб увімкнути або вимкнути, при цьому світловий індикатор показує, коли функція активована. Коли вона увімкнена, дзеркало заднього виду автоматично регулює кут нахилу залежно від відблисків фар ззаду. Це полегшує огляд, і ви можете тримати руки на кермі для більшої безпеки під час водіння,

– зазначили експерти.

Під дзеркалом іноді розмішують інші кнопки. Тут все залежить від конкретної моделі. Це може бути керування домашніми пристроями, виклик допомоги у разі надзвичайної ситуації чи інші сервіси.

Які кнопки встановлюють в різних марках авто?

У деяких моделях Toyota кнопка автоматичного затемнення та інші елементи керування розміщені на корпусі дзеркала. Одна з кнопок може використовувати для дистанційного відкривання або закривання гаражних воріт. Також є можливість перемикання дзеркала між денним та нічним режимом, що допомагає регулювати яскравість й покращує огляд дороги.



Дзеркала з кнопками вже оснащені в багатьох авто / Фото Freepik

Кілька кнопок заднього виду можуть бути в автомобілях Hyundai. У деяких моделях Polestar кнопка розташована в нижній частині дзеркала, дозволяє перейти в режим трансляції зображення з камери заднього виду.

"У цьому режимі при увімкненні покажчика повороту камера автоматично підлаштовується, щоб ви могли чіткіше бачити смугу руху, що допомагає уникнути зіткнень", – зазначили експерти.

Фахівці відзначають, що заміна дзеркала заднього виду – це один із способів зробити автомобіль більш технологічним. Втім монтаж варто проводити лише на сервісі, оскільки самостійні дії можуть призвести до пошкодження автомобіля.

На ринку представлено чимало варіантів таких пристроїв, а їхня вартість залежить від набору функцій. Деякі сучасні моделі мають сенсорне керування, завдяки якому можна записувати відео в циклічному режимі, використовуючи його в якості відеореєстратора.

