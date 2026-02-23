Українців закликають виносити подушки та ковдри на вулицю: навіщо це робити

Морози вже відступили, тож навесні можна взятися за генеральне прибирання дому. Ми звикли регулярно прати постільну білизну, але чомусь за ковдри й подушки забуваємо.

Проте цілком логічно, що їх оминають увагою, пише Express. Через розмір та щільну набивку випрати їх у пральній машині доволі складно. Втім, є цілком простий спосіб освіжити такі речі без прання.

Читайте також Неприємні запахи з дивана зникнуть за лічені миті: почистьте його цим засобом

Як освіжити подушки та ковдри?

Експерти з догляду за текстилем радять скористатися природним методом – сонячним світлом та свіжим повітрям. Цілком достатньо винести ковдри та подушки на вулицю, залишивши їх під відкритим небом.

Тепло та яскраве сонце здатні природним чином нейтралізувати неприємні запахи, освіжити тканину й навіть частково відбілити натуральні волокна. Ультрафіолетове випромінювання допомагає знищити бактерії, які можуть накопичуватися у постільних речах. Окрім того, сонячне світло сприяє зменшенню кількості пилових кліщів, цвілі та спор.



Подушки й ковдру варто провітрювати на вулиці / Фото Freepik

Для отримання максимального ефекту, ковдри й подушки варто вивішувати приблизно об 11 годині ранку. Саме в цей час вони перебуватимуть під найінтенсивнішим сонцем. Достатньо залишити їх до чотирьох годин, бо надмірне перебування під прямими променями може призвести до вицвітання тканини.

Товсті ковдри чи інші об’ємні речі бажано перевертати приблизно через 2 години. Таким чином можна рівномірно просушити матеріал й розпушити наповнювач всередині.

Тепла погода в Україні прогнозується вже найближчі вихідні, тож в ці дні можна освіжити постіль без зайвих зусиль та використання пральної машини. Готуючись до нового сезону – можна придбати нові подушки та більш легші ковдри на літню пору.

Якщо важливо перевірити текстиль перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Як правильно прати постіль?

Найпоширеніші помилки при пранні постільної білизни включають перевантаження пральної машини та прання з рушниками або одягом, пише Home. Для правильного прання потрібно вмикати температуру 40 градусів, повний цикл полоскання та рівномірно розподіляти білизну в барабані.

Перевантажена пральна машина – ворог очищення. Простирадла, підковдри й наволочки зминають у щільну грудку, яка просто не промивається. Вода не доходить усюди, мийний засіб залишається всередині тканини, а бруд – на місці.

Що ще варто знати про прання і очищення?