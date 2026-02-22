На щастя, позбутися небажаних ароматів набагато простіше, ніж може видатися на перший погляд, пише Real Simple. І для цього навіть не потрібно купувати жодних дорогих засобів.

Як можна прибрати запахи з дивана?

Прання чохлів

Якщо в домі є діти, тварини чи просто неохайні люди, найкращою інвестицією стануть чохли для дивана. Адже тоді чищення може обмежитися тільки зніманням цих чохлів та пранням у пральній машині.

Втім, навіть якщо ваш диван не має чохла, чохли з подушок зазвичай можна зняти без проблем. Та перед пранням слід обов'язково перевірити етикетку з інструкціями щодо догляду.

Харчова сода

Це – неймовірно простий і дешевий спосіб освіжити диван, якщо часу небагато. Все, що потрібно – це посипати диван содою та залишити принаймні на 20 хвилин. Після цього почистьте диван щіткою та приберіть залишки порошку.

Сода працює практично як сухий шампунь для вашого дивана.

Спрей та освіжувач повітря

В ідеалі слід спершу знайти джерело проблеми та впоратися з ним – втім, часто навіть після цього запах залишається ще деякий час. У такому випадку можна обприскати диван спеціальним спреєм для прання чи тканини. Якщо ви не хочете купувати готовий, можна виготовити засіб вдома: до чистої води додайте столову ложку соди, кілька крапель ефірної олії та стільки ж медичного спирту, пише The Spruce.

