Ефективність сонячних панелей: які фактори варто врахувати

Встановлення сонячних панелей на даху власного будинку звучить як гарний спосіб забезпечити собі певну енергонезалежність. Та багато людей вагаються, чи це справді настільки дієве рішення, як прийнято вважати.

Коли ви думаєте про ефективність сонячних панелей, скоріш за все, насамперед враховуєте, скільки сонячного світла одна панель може перетворити на електроенергію. І попри те, що для покупців це дуже важливий фактор, не лише він впливає на загальну "ефективність", пише World economic Forum.

Наскільки ефективні сонячні панелі?

Зі створення першої сонячної батареї у 1883 році ця технологія пройшла дуже довгий шлях. Пристрій винахідника Чарльза Фріттса був не дуже ефективним: він перетворював на електрику лише крихітну частину поглиненого сонячного світла – приблизно 1 – 2%.

Сучасні сонячні елементи, що зазвичай виготовляють на основі кремнію, можуть в середньому перетворювати близько 22% поглиненого сонячного світла на електроенергію. Тим часом нові перспективні технології, як-от перовскітний матеріал, обіцяють підвищити ефективність панелей до понад 30%.

Зараз же потужність панелі залежить від двох факторів, пише Aurora Solar:

ефективності фотоелектричних елементів (це залежить від матеріалів та конструкції кожного конкретного елемента);

загальної ефективності панелі – вона визначається її конструкцією, розміром та конфігурацією.



Втім, якщо ви думаєте про встановлення сонячних панелей, варто передусім розуміти, що їхня ефективність вимірюється у суворо контрольованих умовах: на панель постійно впливає однакова кількість світла та температури, повсякчас вимірюється струм та напруга. І заявлена ефективність – це максимальна її потужність за "стандартних" умов експлуатації, досягти яких у життя вдається далеко не завжди.

Коли ви встановлюєте панель на дах, слід врахувати ще кілька не менш важливих факторів.

Що слід врахувати перед покупкою сонячних панелей?

Однією з основних причин популярності панелей стала їхня дешевизна – за 1970-х років їхня ціна впала на 99%, і процес не спиняється – попри те, що панелі стають все потужнішими, пише MIT News.



Водночас варто врахувати, що їхня ефективність безпосередньо пов'язана з низкою факторів, що не вказуються в інструкції до приладу. І далі розглянемо деякі з них.

Температура

Вплив високих температур, як би дивно це не звучало, знижує ефективність сонячних панелей. Причина полягає у зростанні електричного опору, і тому панелі працюватимуть найкраще у прохолодному, проте сонячному кліматі, пише Hoymiles.

Також впливає на роботу панелі й інтенсивність світла. Здавалося б, більше світла – більше енергії, і це справді так працює до певної межі. Проте коли інтенсивність надто висока, це також призводить до перегріву та втрати енергії.

Географія та клімат

Виявляється, однакові панелі можуть виробляти зовсім різну кількість енергії у різних країнах. Впливають на це і широти, і атмосфера і, звісно ж, хмарність.

Кут встановлення

Найкраще панель працюватиме, якщо вона спрямована прямо на сонце. А ось невдалий кут чи вихід, наприклад, на північ супроводжуватимуться постійними втратами. Крім того, надзвичайно важливо зважати на затінення – навіть якщо воно невелике, це дуже різко знижує ефективність батареї.

