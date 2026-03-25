Когда вы думаете об эффективности солнечных панелей, скорее всего, прежде всего учитываете, сколько солнечного света одна панель может превратить в электроэнергию. И несмотря на то, что для покупателей это очень важный фактор, не только он влияет на общую "эффективность", пишет World economic Forum.

Насколько эффективны солнечные панели?

С создания первой солнечной батареи в 1883 году эта технология прошла очень долгий путь. Устройство изобретателя Чарльза Фриттса было не очень эффективным: оно превращало в электричество лишь крошечную часть поглощенного солнечного света – примерно 1 – 2%.

Современные солнечные элементы, обычно изготавливают на основе кремния, могут в среднем превращать около 22% поглощенного солнечного света в электроэнергию. Между тем новые перспективные технологии, например перовскитный материал, обещают повысить эффективность панелей до более 30%.

Сейчас же мощность панели зависит от двух факторов, пишет Aurora Solar:

эффективности фотоэлектрических элементов (это зависит от материалов и конструкции каждого конкретного элемента);

общей эффективности панели – она определяется ее конструкцией, размером и конфигурацией.



Впрочем, если вы думаете об установке солнечных панелей, стоит прежде всего понимать, что их эффективность измеряется в строго контролируемых условиях: на панель постоянно влияет одинаковое количество света и температуры, постоянно измеряется ток и напряжение. И заявленная эффективность – это максимальная ее мощность при "стандартных" условиях эксплуатации, достичь которых в жизни удается далеко не всегда.

Когда вы устанавливаете панель на крышу, следует учесть еще несколько не менее важных факторов.

Что следует учесть перед покупкой солнечных панелей?

Одной из основных причин популярности панелей стала их дешевизна – за 1970-х годов их цена упала на 99%, и процесс не останавливается – несмотря на то, что панели становятся все мощнее, пишет MIT News.



В то же время стоит учесть, что их эффективность непосредственно связана с рядом факторов, которые не указываются в инструкции к прибору. И далее рассмотрим некоторые из них.

Температура

Влияние высоких температур, как бы странно это не звучало, снижает эффективность солнечных панелей. Причина заключается в росте электрического сопротивления, и поэтому панели будут работать лучше в прохладном, однако солнечном климате, пишет Hoymiles.

Также влияет на работу панели и интенсивность света. Казалось бы, больше света – больше энергии, и это действительно так работает до определенного предела. Однако когда интенсивность слишком высокая, это также приводит к перегреву и потере энергии.

География и климат

Оказывается, одинаковые панели могут производить совершенно разное количество энергии в разных странах. Влияют на это и широты, и атмосфера и, конечно же, облачность.

Угол установки

Лучше всего панель будет работать, если она направлена прямо на солнце. А вот неудачный угол или выход, например, на север будут сопровождаться постоянными потерями. Кроме того, чрезвычайно важно учитывать затенение – даже если оно небольшое, это очень резко снижает эффективность батареи.

