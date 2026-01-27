Чому заборонено виливати окріп у раковину: про це попереджають сантехніки
- Виливання окропу в раковину може пошкодити сучасні пластикові труби, які не витримують високих температур.
- Не рекомендується зливати в раковину жир, олію, каву, чайну заварку та залишки їжі, оскільки вони можуть засмітити труби.
У побуті окріп часто зливають у раковину без роздумів, особливо після варіння макаронів чи інших страв. Ця звичка здається безпечною, але насправді вона може пошкодити сантехніку.
Раніше у будинках використовували чавунні та мідні труби, які витримують високі температури, повідомляє Southern living. У сучасних квартирах встановлені переважно пластикові труби. Вони не розраховані на контакт з окропом і мають чіткі температурні обмеження.
Цікаво Чому перед деревами варто розсипати деревний попіл і як він впливає на врожай
Чому не можна виливати окріп у раковину?
Сучасні труби найчастіше виготовляють із ПВХ або схожих полімерів. Вони розраховані на гарячу воду з крана, а не на температуру кипіння. Орієнтовна безпечна межа – близько 60 градусів.
Коли в раковину потрапляє окріп, він не завжди одразу йде в каналізацію. Якщо злив повільний або є часткове засмічення, гаряча вода затримується всередині. Від високої температури труби можуть деформуватися. Особливо це стосується вразливих місць – поворотів та стиків. Саме там виникають мікротріщини, які довго залишаються непомітними.
Окрема проблема – клейові та гумові з’єднання. Вони також не люблять різких температурних перепадів. Регулярний контакт з окропом поступово послаблює їх, і з часом з’являються протікання.
Що ще не варто виливати у раковину?
Не варто зливати жир і олію – навіть у гарячому вигляді, пише The spruce. Вони швидко застигають у трубах. Так само небезпечні кава, чайна заварка, залишки їжі та крупи.
Каналізація не призначена для утилізації побутових відходів. Чим обережніше з нею поводитися, тим довше вона працює без аварій і неприємних запахів.
Які поради варто зберегти?
- Якщо на подвірʼї багато льоду – допоможе цей перевірений метод.
- А попіл може стати чудовим підживленням для плодових дерев.
Часті питання
Чому не можна виливати окріп у раковину?
Сучасні труби виготовляються з ПВХ або схожих полімерів, які не розраховані на температуру кипіння. Від високої температури труби можуть деформуватися, особливо у вразливих місцях, таких як повороти та стики, де можуть утворюватися мікротріщини.
Які речовини не варто виливати у раковину?
Не варто зливати жир і олію, навіть у гарячому вигляді, оскільки вони швидко застигають у трубах. Також небезпечно зливати каву, чайну заварку, залишки їжі та крупи, адже каналізація не призначена для утилізації побутових відходів.
Які поради варто зберегти для правильного використання кухонної раковини?
Слід уникати виливання окропу та жирів у раковину, а також бути обережними з іншими побутовими відходами, щоб каналізація працювала без аварій і неприємних запахів.