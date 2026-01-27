Почему запрещено выливать кипяток в раковину: об этом предупреждают сантехники

В быту кипяток часто сливают в раковину без раздумий, особенно после варки макарон или других блюд. Эта привычка кажется безопасной, но на самом деле она может повредить сантехнику.

Раньше в домах использовали чугунные и медные трубы, которые выдерживают высокие температуры, сообщает Southern living. В современных квартирах установлены преимущественно пластиковые трубы. Они не рассчитаны на контакт с кипятком и имеют четкие температурные ограничения.

Интересно Почему перед деревьями стоит рассыпать древесную золу и как она влияет на урожай

Почему нельзя выливать кипяток в раковину?

Современные трубы чаще всего изготавливают из ПВХ или похожих полимеров. Они рассчитаны на горячую воду из крана, а не на температуру кипения. Ориентировочный безопасный предел – около 60 градусов.

Как обращаться с кухонной раковиной / Фото Unsplash

Когда в раковину попадает кипяток, он не всегда сразу идет в канализацию. Если слив медленный или есть частичное засорение, горячая вода задерживается внутри. От высокой температуры трубы могут деформироваться. Особенно это касается уязвимых мест – поворотов и стыков. Именно там возникают микротрещины, которые долго остаются незаметными.

Отдельная проблема – клеевые и резиновые соединения. Они также не любят резких температурных перепадов. Регулярный контакт с кипятком постепенно ослабляет их, и со временем появляются протечки.

Что еще не стоит выливать в раковину?

Не стоит сливать жир и масло – даже в горячем виде, пишет The spruce. Они быстро застывают в трубах. Так же опасны кофе, чайная заварка, остатки пищи и крупы.

Канализация не предназначена для утилизации бытовых отходов. Чем осторожнее с ней обращаться, тем дольше она работает без аварий и неприятных запахов.

Какие советы стоит сохранить?