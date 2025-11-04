Викидати чи лишити: ось що робити з опалим листям горіха

Чимало людей, що вирощують волоські горіхи на ділянці, щороку зіштовхуються з проблемою, що робити з листям цього дерева, коли воно починає опадати.

Чимало людей помилково вважають, що опале горіхове листя може нашкодити землі – мовляв, під ним нічого потім не буде рости, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Заміські будні".

Чи потрібно викидати горіхове листя, коли воно опадає?

Деякі городники вірять, що листя горіха може зіпсувати усю ділянку: нібито під ним нічого не росте, і воно навіть отруює землю, та й в компост його начебто додавати не можна. Втім, українська садівниця вважає, що дарма його палять щороку, адже від сухого листя ще можна отримати чимало користі.

Це листя насправді недооцінене. У ньому справді є речовина юглон, через яку і виник цей міф. Але вона діє лише тоді, коли листя свіже. Щойно воно підсихає і полежить на повітрі, юглон розкладається, і листя стає цілком безпечним, – поділилася блогерка.

Вона поділилася, що листя використовує для того, аби вкривати грядки з часником та цибулею – і вже кілька років поспіль отримує чудовий результат. Листя добре утримує вологу, зберігає тепло та не дає землі пересихати та промерзати.

А ось після того, як листя прибирається навесні, під ним опиняється живий та пухкий ґрунт. А блогерка не прибирає його взагалі та залишає аж до збору врожаю. Отож, опале підсушене листя ідеально підходить для мульчування – тож викидати його точно не слід.

Листя багате на різноманітні поживні елементи та поступово збагачуватиме землю органікою.

Які рослини можна посадити під горіхом?

Окрім того, міф і те, що під горіхом взагалі нічого не росте, пише The Conservation Foundation. Головне – це підібрати вдалі рослини. Отож, ось кілька рослин, які можна садити під волоським горіхом:

іриси;

дикий імбир;

дика герань;

папороть;

велика блакитна лобелія;

айстри.

