Лише не викидайте: що можна робити з великодніми пасками та яйцями, які не з'їли

Нез’їдені продукти з великоднього кошика не можна викидати в жодному разі. Освячена їжа є благословенною, тому залишки яєчної шкаралупи закопують в саду, а крихти від паски дають птахам.

Та якщо залишилася велика кількість продуктів, то їх можна використати з користю, пише Interia Kobieta.

Проте спочатку потрібно зрозуміти, чи продукт все ще безпечний та годиться до вживання. Святкові страви довго лежать на столі й багато разів виймаються з холодильника, тому треба бути обережними з яйцями, домашніми ковбасами, паштетами, салатними майонезами чи молочними продуктами.

Що робити з нез’їденими стравами?

Якщо ж продукти свіжі та смачні, то їх можна додати до інших страв. Яйця можна нарізати до салатів чи додати в намазку до сендвічів або тортильї.

Ковбасу додають до смаженої яєчні, домашньої піци чи пасти. З хліба роблять крутони чи панірувальні сухарі. Хрін можна додавати до соусів та намазок до бутербродів.



Що якими продуктами слід бути особливо обережними?

Яйця

Якщо яйця довго зберігалися при кімнатній температурі, кілька разів переміщувалися чи залишалися на тарілці очищеними й нарізаними, то їхній термін придатності значно скорочується. Тривале перебування яєць на столі призводить до того, що вони швидко псуються.

М’ясо

М’ясна нарізка та ковбаси – це продукти, які швидко втрачають свою свіжість, особливо після нарізання. Якщо вони довго лежали на тарілці, то могли висохнути або почати псуватися. Важливо звертати увагу не лише на термін придатності, але й на їхній зовнішній вигляд та запах.

Найпростіший спосіб уникнути викидання продуктів – підготувати менший кошик. Великодні продукти хоч і мають символічне значення, але це не означає, що потрібно класти велику кількість їжі. Достатньо поставити таку порцію, яку можна швидко з’їсти.

До слова, мовознавці рекомендують використовувати "Великдень" як правильну українську назву свята, що походить від словосполучення "великий день".

Про це розповіла мовознавиця Марія Словолюб у тіктоці. "Паска" відноситься до святкового хліба, а "Пасха" може використовуватися в церковному контексті, але не є офіційною назвою свята.

