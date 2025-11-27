Більше клопоту, ніж користі: які дрова не варто спалювати у каміні

Опалення дровами є одним із найпопулярніших рішень, особливо під час відключення світла. Вибір правильної деревини має вирішальне значення для ефективності обігріву, безпеки та витрат.

Використання хвойних дерев або так званої м’якої деревини для каміна – це просте та недороге рішення, але воно пов’язане з багатьма проблемами, пише 24 Канал з посиланням на Interia. Можливо, варто переглянути своє рішення та обирати інший вид матеріалу.

Чи можна палити дрова з хвої в каміні?

Хвойна деревина через високий вміст смоли утворює значну кількість диму та сажі й горить швидше. Це означає, що виробляється менше енергії, і сажа набагато швидше забруднює димохід, скло каміна та всю установку.

Для каміна треба обирати правильні дрова / Фото unsplash

Спалювання хвойних порід деревини може призвести до утворення високого рівня диму та шкідливих хімічних сполук. Ці речовини забруднюють не лише повітря зовні, а й усередині будинку.

Однак, якщо у вас немає інших дров, окрім м’якої деревини, і вона вже суха, ви можете спалити її, забезпечивши більшу подачу повітря та відкриту заслінку. Це призведе до вищої температури горіння та зменшить утворення сажі й шкідливі викиди.

Які дрова дають найбільше тепла?

Тверді породи деревини – дуб, бук, граб та береза – є класичним паливом, пише Іssuu. Вони горять довше, утворюють менше диму та не забруднюють димохід так сильно, як м’які породи деревини.

Хоча вони дорожчі, вони є більш ефективними та економічно вигідними в довгостроковій перспективі.

