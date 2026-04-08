Коли можна садити город перед Великоднем: відповідь знають одиниці
- За народними віруваннями, у Страсний тиждень не можна працювати на землі, оскільки "земля не приймає насіння".
- Священники радять утриматися від господарських робіт і присвятити час молитвам та духовності, а посадки запланувати після Великодня.
У неділю, 12 квітня, віряни східного обряду святкуватимуть Великдень. Тиждень, що передує цьому святу, називають Страсним – найсуворішим періодом Великого посту, який супроводжується певними обмеженнями.
Впродовж усього тижня люди традиційно готуються до Великодня: печуть паски, наводять порядок у домі, миють вікна, пише ТСН. Однак дачників все ж таки цікавить, коли можна садити город перед Великоднем.
Чи можна садити картоплю та іншу городину перед Великоднем?
За народними віруваннями, у Страсний тиждень не можна працювати на землі. Навіть наші прадіди та прабабусі у цей період припиняли будь-які польові та городні роботи.
Вважається, що перед Великоднем "земля не приймає насіння", тому посіви не сходять або ростуть слабкими.
Впродовж всього Страсного тижня, який ще називають Великою Седмицею, варто уникати не лише посадок але й будь-яких робіт у саду чи на городі.
Слід розуміти, що у Біблії немає прямої заборони на роботу в саду чи на городі, тому працю не вважають гріхом. Проте священники радять утриматися від господарських страв та присвятити час молитвам та духовності.
Найкраще запланувати всі посадки після Великодня, але якщо на вулиці буде тепло і сонячно, то можна висадити у четвер прості рослини чи зелень, які не вимагають копання землі чи сильного фізичного втручання.
У четвер можна садити лише прості рослини
Саме четвер підходить для швидких посадок. У п’ятницю та суботу будь-які роботи на городі та в саду рекомендовано відкласти. У ці дні ходять в церкву та готують великодні кошики.
У квітні можна садити овочі, які витримують непередбачувані погодні умови, такі як буряк, картопля, капуста кале, горох і цибуля порей, пише Homes & Gardens. Ці культури стійкі до холоду, вологи та температурних коливань, що робить їх ідеальними для весняної посадки.
Що ще варто знати дачникам?
Тиждень після Великодня за церковними традиціями не підходить для активних робіт на грядках, але сучасні садівники починають посіви через 3-4 дні після свят.
У Страсний тиждень білити дерева дозволено, але обрізати їх не можна. Для побілки дерев рекомендується використовувати вапно з водою і додавати столярний клей або глину для кращого утримання суміші.
Часті питання
Чи можна садити рослини у Страсний тиждень?
Що радять священники щодо робіт у саду перед Великоднем?
Коли найкраще планувати посадки перед Великоднем?
