Не залишиться жодного бур'яну: це найкращий метод боротьби з мокрицею між грядками

Мокриця може рости на доглянутих ділянках, особливо в затінених чи вологих місцях. Там, де ґрунт не пересихає, бур’ян швидко розростається й починає витісняти культурні рослини.

Найчастіше мокриця росте поруч з тіньолюбними культурами – папоротями чи водозбором, пише Уніан. Часом вони може з’явитися навіть на грядках із зеленню чи капустою.

Як вивести мокрицю з городу?

Дачники радять боротися з мокрицею ще до початку цвітіння, інакше вона може швидко розсіяти насіння. Залишати її рости не можна, бо вона активно розростається й забирає поживні речовини у корисних культур.

Прополювання

Найпростіший перевірений спосіб – ручне видалення бур’яну. Це досить трудомісткий процес, але він дозволяє прибрати велику кількість рослин одразу.

Для полегшення роботи можна використовувати спеціальні інструменти й регулярно розпушувати ґрунт. Це допоможе не лише видалити сам бур’ян, але й зменшити кількість його насіння.

Мульчування

Мокриця любить вологу й тінь, а повна відсутність світла відсутність світла для неї згубна. Можна накрити бур’яни картоном, а зверху засипати сіном чи соломою.

Такий спосіб добре працює між грядками або поруч з ягідними культурами. На овочевих грядках підійде мульча з тирси, тріски чи іншої органіки.

Розкислення ґрунту

Мокриця часто з’являється на ділянках з підвищеною кислотністю. Ознакою такого ґрунту може бути наявність моху поруч. У такому випадку варто звернути увагу на рівень pH і за потреби зменшити кислотність.

Для розкислення використовують доломітове борошно чи деревну золу, які м’яко діють. Вапно застосовують рідше, оскільки воно може негативно впливати на ґрунтову мікрофлору та корисні організми.

Є багато хімічних способів боротьби з бур’янами, проте народні методи з використанням солі, соди та окропу можуть більше нашкодити, ніж допомогти. Тому найкраще – це своєчасне видалення, мульчування й контроль стану ґрунту.

Якщо ж бур'яни ростуть між плиткою на подвір'ї чи в інших непотрібних місцях, то їх можна легко вивести оцтом, пише Express. Потрібно лише літр оцту змішати зі столовою ложкою засобу для миття посуду.

Цю суміш розпилюють на бур’яни в спекотну сонячну погоду, щоб отримати максимальний результат. Оцтова кислота допомагає знищити бур’яни за 24 години.

