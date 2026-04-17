Не останется ни одного сорняка: это лучший метод борьбы с мокрицей между грядками

Мокрица может расти на ухоженных участках, особенно в затененных или влажных местах. Там, где почва не пересыхает, сорняк быстро разрастается и начинает вытеснять культурные растения.

Чаще всего мокрица растет рядом с тенелюбивыми культурами – папоротниками или водосбором, пишет Униан. Иногда они может появиться даже на грядках с зеленью или капустой.

Читайте также Получите большой урожай ежевики: узнайте главные секреты от дачницы

Как вывести мокрицу с огорода?

Дачники советуют бороться с мокрицей еще до начала цветения, иначе она может быстро рассеять семена. Оставлять ее расти нельзя, потому что она активно разрастается и забирает питательные вещества у полезных культур.

Прополка

Самый простой проверенный способ – ручное удаление сорняков. Это достаточно трудоемкий процесс, но он позволяет убрать большое количество растений сразу.

Для облегчения работы можно использовать специальные инструменты и регулярно рыхлить почву. Это поможет не только удалить сам сорняк, но и уменьшить количество его семян.

Мульчирование

Мокрица любит влагу и тень, а полное отсутствие света отсутствие света для нее губительно. Можно накрыть сорняки картоном, а сверху засыпать сеном или соломой.

Такой способ хорошо работает между грядками или рядом с ягодными культурами. На овощных грядках подойдет мульча из опилок, щепы или другой органики.

Раскисление почвы

Мокрица часто появляется на участках с повышенной кислотностью. Признаком такого грунта может быть наличие мха рядом. В таком случае стоит обратить внимание на уровень pH и при необходимости уменьшить кислотность.

Для раскисления используют доломитовую муку или древесную золу, которые мягко действуют. Известь применяют реже, поскольку она может негативно влиять на почвенную микрофлору и полезные организмы.

Есть много химических способов борьбы с сорняками, однако народные методы с использованием соли, соды и кипятка могут больше навредить, чем помочь. Поэтому лучшее – это своевременное удаление, мульчирование и контроль состояния почвы.

Если же сорняки растут между плиткой во дворе или в других ненужных местах, то их можно легко вывести уксусом, пишет Express. Нужно лишь литр уксуса смешать со столовой ложкой средства для мытья посуды.

Эту смесь распыляют на сорняки в жаркую солнечную погоду, чтобы получить максимальный результат. Уксусная кислота помогает уничтожить сорняки за 24 часа.

Что еще стоит прочитать?