Не останется ни одного сорняка: это лучший метод борьбы с мокрицей между грядками
- Мокрица быстро разрастается на влажных и затененных участках, вытесняя культурные растения.
- Рекомендуемые методы борьбы: ручное удаление, мульчирование и раскисление почвы.
Мокрица может расти на ухоженных участках, особенно в затененных или влажных местах. Там, где почва не пересыхает, сорняк быстро разрастается и начинает вытеснять культурные растения.
Чаще всего мокрица растет рядом с тенелюбивыми культурами – папоротниками или водосбором, пишет Униан. Иногда они может появиться даже на грядках с зеленью или капустой.
Читайте также Получите большой урожай ежевики: узнайте главные секреты от дачницы
Как вывести мокрицу с огорода?
Дачники советуют бороться с мокрицей еще до начала цветения, иначе она может быстро рассеять семена. Оставлять ее расти нельзя, потому что она активно разрастается и забирает питательные вещества у полезных культур.
Прополка
Самый простой проверенный способ – ручное удаление сорняков. Это достаточно трудоемкий процесс, но он позволяет убрать большое количество растений сразу.
Для облегчения работы можно использовать специальные инструменты и регулярно рыхлить почву. Это поможет не только удалить сам сорняк, но и уменьшить количество его семян.
Мульчирование
Мокрица любит влагу и тень, а полное отсутствие света отсутствие света для нее губительно. Можно накрыть сорняки картоном, а сверху засыпать сеном или соломой.
Такой способ хорошо работает между грядками или рядом с ягодными культурами. На овощных грядках подойдет мульча из опилок, щепы или другой органики.
Раскисление почвы
Мокрица часто появляется на участках с повышенной кислотностью. Признаком такого грунта может быть наличие мха рядом. В таком случае стоит обратить внимание на уровень pH и при необходимости уменьшить кислотность.
Для раскисления используют доломитовую муку или древесную золу, которые мягко действуют. Известь применяют реже, поскольку она может негативно влиять на почвенную микрофлору и полезные организмы.
Есть много химических способов борьбы с сорняками, однако народные методы с использованием соли, соды и кипятка могут больше навредить, чем помочь. Поэтому лучшее – это своевременное удаление, мульчирование и контроль состояния почвы.
Если же сорняки растут между плиткой во дворе или в других ненужных местах, то их можно легко вывести уксусом, пишет Express. Нужно лишь литр уксуса смешать со столовой ложкой средства для мытья посуды.
Эту смесь распыляют на сорняки в жаркую солнечную погоду, чтобы получить максимальный результат. Уксусная кислота помогает уничтожить сорняки за 24 часа.
Что еще стоит прочитать?
Стрелиция, известная как "райская птица", становится популярнее орхидей из-за своей экзотичности и менее прихотливого ухода.
Для улучшения цветения растений увеличьте количество света, подпитывайте растения удобрениями с меньшим содержанием азота, регулируйте температуру, обеспечьте регулярный полив и создайте стрессовые условия для определенных сортов.
Частые вопросы
Почему мокрица часто появляется рядом с тенелюбивыми культурами?
Мокрица обычно растет рядом с тенелюбивыми культурами, такими как папоротники или водосбор, потому что она любит влагу и тень - условия, которые обеспечивают эти растения.
Какие методы рекомендуют для борьбы с мокрицей на огороде?
Для борьбы с мокрицей на огороде рекомендуют прополку, мульчирование и раскисление почвы. Прополка - это ручное удаление сорняков; мульчирование заключается в накрытии сорняков картоном с сеном или соломой сверху; раскисление почвы достигается использованием доломитовой муки или древесной золы.
Почему важно контролировать кислотность почвы в борьбе с мокрицей?
Мокрица часто появляется на участках с повышенной кислотностью, поэтому контроль уровня pH почвы и ее раскисление могут помочь в борьбе с этим сорняком. Повышенная кислотность может быть признаком наличия мха, и для уменьшения кислотности используют доломитовую муку или древесную золу.