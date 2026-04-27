3 лайфхаки миття підлоги, які творять дива: спробуйте повторити

Мити підлогу треба періодично для підтримки чистоти у наших домівках. Щоб пришвидшити процес та покращити результат, є кілька простих хитрощів, які легко повторити.

Деякі з цих лайфхаків вже починають набирати популярності, завдяки реальному ефекту, пише Interia Kobieta. Вам навіть не знадобляться дорогі засоби – достатньо лише правильного підходу та підручних речей.

Які є 3 лайфхаки для миття підлоги?

Температура має значення

Виявляється, що температура води для миття підлоги має значення. Чим вищою вона буде, тим краще вимиється підлога, особливо якщо вона сильно забруднена.

Теплу воду можна використовувати для миття матової плитки чи натурального каменю. Проте її не слід використовувати для дерев’яної паркетної підлоги.

Оцет запобігає появі смуг

Замість професійних засобів для миття підлоги можна скористатися домашнім розчином оцту. Для приготування засобу для чищення достатньо розвести 30 міліграмів оцту в 1 літрі води.

Засіб на основі оцту ефективно видає бруд та запобігає появі розводів. Рідину успішно використовують для чищення ламінованої підлоги, проте не варто нею мити дерев’яну чи кам’яну підлогу, а також паркет чи підлогове покриття.



Підлогу можна помити оцтовою рідиною / Фото Pexels

Очищення підлоги перед миттям

Щоб підлога була ідеально чистою, її потрібно пропилососити перед миттям. Цей крок є досить важливим, оскільки запобігає поширенню бруду.

Фахівці радять мити підлогу так званим методом "вісімки", миючи її рухами, що нагадують цифру 8. Це допоможе зібрати бруд, а не розносити його.

Є ще один лайфхак, щоб підлога якомога довше залишалася чистою, пише House Digest. Додайте столову ложку кондиціонера для прання у відро з чистою теплою водою для миття підлоги. Кондиціонер створює антистатичну плівку, яка відштовхує пил і надає підлозі блиск.

