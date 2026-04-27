Некоторые из этих лайфхаков уже начинают набирать популярность, благодаря реальному эффекту, пишет Interia Kobieta. Вам даже не понадобятся дорогие средства – достаточно лишь правильного подхода и подручных вещей.

Какие есть 3 лайфхака для мытья пола?

Температура имеет значение

Оказывается, что температура воды для мытья пола имеет значение. Чем выше она будет, тем лучше вымоется пол, особенно если он сильно загрязнен.

Теплую воду можно использовать для мытья матовой плитки или натурального камня. Однако ее не следует использовать для деревянного паркетного пола.

Уксус предотвращает появление полос

Вместо профессиональных средств для мытья пола можно воспользоваться домашним раствором уксуса. Для приготовления чистящего средства достаточно развести 30 миллиграммов уксуса в 1 литре воды.

Средство на основе уксуса эффективно выдает грязь и предотвращает появление разводов. Жидкость успешно используют для чистки ламинированного пола, однако не стоит ею мыть деревянный или каменный пол, а также паркет или напольное покрытие.



Очистка пола перед мытьем

Чтобы пол был идеально чистым, его нужно пропылесосить перед мытьем. Этот шаг является достаточно важным, поскольку предотвращает распространение грязи.

Специалисты советуют мыть пол так называемым методом "восьмерки", мыть его движениями, напоминающими цифру 8. Это поможет собрать грязь, а не разносить ее.

Есть еще один лайфхак, чтобы пол как можно дольше оставался чистым, пишет House Digest. Добавьте столовую ложку кондиционера для стирки в ведро с чистой теплой водой для мытья пола. Кондиционер создает антистатическую пленку, которая отталкивает пыль и придает полу блеск.

