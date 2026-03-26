Коли садити рослини у квітні 2026: ці дні принесуть рекордний урожай

У квітні вже можна офіційно стартувати з посадками у відкритому ґрунті. У цей час дерева активно прокидаються, з’являються перші листки, а ґрунт поступово прогрівається.

Природа у квітні переходить у фазу активного росту, тому роботи на городі та в саду стають інтенсивнішими, пише Space Weather Live.

Дні у квітні вже помітно довші, більше сонця, а вологість повітря створює сприятливі умови для розвитку рослин. Саме завдяки місячному календарю на квітень 2026 року можна правильно розподілити навантаження й обрати найкращий час для різних видів робіт.

Фази Місяця у квітні 2026

Повня – 2 квітня;

– 2 квітня; Спадний Місяць – 3 – 16 квітня;

– 3 – 16 квітня; Молодик – 17 квітня;

– 17 квітня; Зростаючий Місяць – 18 – 30 квітня.

1 квітня Повний Місяць 15 день 2 квітня Повний Місяць 16 день 3 квітня Спадний Місяць 17 день 4 квітня Спадний Місяць 18 день 5 квітня Спадний Місяць 19 день 6 квітня Спадний Місяць 20 день 7 квітня Спадний Місяць 21 день 8 квітня Спадний Місяць 22 день 9 квітня Спадний Місяць 23 день 10 квітня Остання чверть 24 день 11 квітня Спадний Місяць 25 день 12 квітня Спадний Місяць 26 день 13 квітня Спадний Місяць 27 день 14 квітня Спадний Місяць 28 день 15 квітня Спадний Місяць 29 день 16 квітня Спадний Місяць 30 день 17 квітня Молодик 1 день 18 квітня Зростаючий Місяць 2 день 19 квітня Зростаючий Місяць 3 день 20 квітня Зростаючий Місяць 4 день 21 квітня Зростаючий Місяць 5 день 22 квітня Зростаючий Місяць 6 день 23 квітня Зростаючий Місяць 7 день 24 квітня Зростаючий Місяць 8 день 25 квітня Зростаючий Місяць 9 день 26 квітня Зростаючий Місяць 10 день 27 квітня Зростаючий Місяць 11 день 28 квітня Зростаючий Місяць 12 день 29 квітня Зростаючий Місяць 13 день 30 квітня Зростаючий Місяць 14 день

Які дні сприятливі для робіт в саду та на городі?

Для посадки декоративних кущів та багаторічників краще обирати фазу зростання Місяця. Серед сприятливих днів: 19, 20, 23, 25 квітня. У цей час коренева система активніше розвивається, а рослини можуть швидше адаптуватися й підвищити шанс укорінення.

У квітні дачники також обробляють сад від шкідників. Для такої обробки підійдуть кілька дат: 6, 8, 12, 13 квітня. Цей час оптимальний для обприскування дерев, профілактики хвороб та боротьбі зі шкідниками.

Садити у квітні у відкритий ґрунт можна різні овочі та зелень. У період Зростаючого Місяця з 18 по 30 квітня можна сіяти: капусту, помідори, баклажани, перець, петрушку, кріп, салат, шпинат, моркву, буряк, редиску та баштанні культури.

Сівозміна зберігає родючість ґрунту, зменшує хвороби та покращує ріст рослин, пише Interia Kobieta. Саме тому кожного року треба чергувати культури на грядках. Це потрібно робити для того, щоб уникнути виснаження ґрунту та розмноження патогенів.

