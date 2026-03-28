Не пропустіть ці дати: повний список посівів на полі у квітні 2026
Планування посівів за місячним календарем – перевірений роками підхід, який допомагає отримати сильні рослини та щедрий урожай. Фази Місяця впливають на розвиток рослин, тому варто знати, коли садити їх у відкритий ґрунт.
Традиційно у період зростання активніше ростуть всі рослини, проте у цей час краще розвивається наземна частина, а під час спадання – коренева система, пише Space Weather Live.
Саме тому правильний вибір для посіву чи висадки може покращити ріст та стійкість культур. Орієнтуючись на місячний календар, городники дізнаються найкращі дня для різних робіт у полі – від посіву зернових до висадки овочів та догляду за ними.
Врахування сприятливих і несприятливих періодів дозволяє не лише підвищити врожайність, але й зменшити ризики, пов’язані зі стресом для рослин.
Фази Місяця у квітні 2026
- Повня – 2 квітня;
- Спадний Місяць – 3 – 16 квітня;
- Молодик – 17 квітня;
- Зростаючий Місяць – 18 – 30 квітня.
|1 квітня
|Повний Місяць
|15 день
|2 квітня
|Повний Місяць
|16 день
|3 квітня
|Спадний Місяць
|17 день
|4 квітня
|Спадний Місяць
|18 день
|5 квітня
|Спадний Місяць
|19 день
|6 квітня
|Спадний Місяць
|20 день
|7 квітня
|Спадний Місяць
|21 день
|8 квітня
|Спадний Місяць
|22 день
|9 квітня
|Спадний Місяць
|23 день
|10 квітня
|Остання чверть
|24 день
|11 квітня
|Спадний Місяць
|25 день
|12 квітня
|Спадний Місяць
|26 день
|13 квітня
|Спадний Місяць
|27 день
|14 квітня
|Спадний Місяць
|28 день
|15 квітня
|Спадний Місяць
|29 день
|16 квітня
|Спадний Місяць
|30 день
|17 квітня
|Молодик
|1 день
|18 квітня
|Зростаючий Місяць
|2 день
|19 квітня
|Зростаючий Місяць
|3 день
|20 квітня
|Зростаючий Місяць
|4 день
|21 квітня
|Зростаючий Місяць
|5 день
|22 квітня
|Зростаючий Місяць
|6 день
|23 квітня
|Зростаючий Місяць
|7 день
|24 квітня
|Зростаючий Місяць
|8 день
|25 квітня
|Зростаючий Місяць
|9 день
|26 квітня
|Зростаючий Місяць
|10 день
|27 квітня
|Зростаючий Місяць
|11 день
|28 квітня
|Зростаючий Місяць
|12 день
|29 квітня
|Зростаючий Місяць
|13 день
|30 квітня
|Зростаючий Місяць
|14 день
Що і коли сіяти у квітні на полі?
Квітень – вдалий час для посіву ранніх ярих культур. У цей час фермери приділяють увагу зерновим, технічним та кормовим культурам.
1 – 2 квітня (Повня) – посіви у цей день не рекомендовані. Краще в ці дні лише внести добрива в полі.
3 – 16 квітня (Спадний Місяць) – сприятливий період для культур раннього висіву. У ці дні можна сіяти ярий ячмінь, овес, яру пшеницю, горох та багаторічні трави (люцерна, конюшина).
17 квітня (Молодик) – небажано в цей день нічого сіяти.
18 – 30 квітня (Зростаючий Місяць) – період для культур з активним ростом надземної частини. До них входить кукурудза, соняшник, соя, просо.
Що можна садити на городі?
Садівник Бенедик Ванхімс рекомендує в квітні висівати моркву, кабачки, огірки та селеру для отримання врожаю влітку, пише Express. Крім овочів, варто посадити чорнобривці, цинії та алісуми, які можуть рости разом з городніми культурами.
Що ще варто знати садівникам?
Посадка базиліку, настурцій та чорнобривців поруч з помідорами покращує їхній смак і захищає від шкідників.
Час посіву насіння капусти залежить від сорту та кліматичних умов: ранні сорти висівають з кінця березня, середньостиглі - зараз, а пізні - з кінця березня до середини квітня.