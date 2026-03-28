Традиционно в период роста активнее растут все растения, однако в это время лучше развивается наземная часть, а во время спада – корневая система, пишет Space Weather Live.

Именно поэтому правильный выбор для посева или высадки может улучшить рост и устойчивость культур. Ориентируясь на лунный календарь, огородники узнают лучшие дни для различных работ в поле – от посева зерновых до высадки овощей и ухода за ними.

Учет благоприятных и неблагоприятных периодов позволяет не только повысить урожайность, но и уменьшить риски, связанные со стрессом для растений.

Фазы Луны в апреле 2026 года

Полнолуние – 2 апреля;

Нисходящая Луна – 3 – 16 апреля;

Новолуние – 17 апреля;

Растущая Луна – 18 – 30 апреля.

1 апреля Полнолуние 15 день 2 апреля Полнолуние 16 день 3 апреля Нисходящая Луна 17 день 4 апреля Нисходящая Луна 18 день 5 апреля Нисходящая Луна 19 день 6 апреля Нисходящая Луна 20 день 7 апреля Нисходящая Луна 21 день 8 апреля Нисходящая Луна 22 день 9 апреля Нисходящая Луна 23 день 10 апреля Последняя четверть 24 день 11 апреля Нисходящая Луна 25 день 12 апреля Нисходящая Луна 26 день 13 апреля Нисходящая Луна 27 день 14 апреля Нисходящая Луна 28 день 15 апреля Нисходящая Луна 29 день 16 апреля Нисходящая Луна 30 день 17 апреля Новолуние 1 день 18 апреля Растущая Луна 2 день 19 апреля Растущая Луна 3 день 20 апреля Растущая Луна 4 день 21 апреля Растущая Луна 5 день 22 апреля Растущая Луна 6 день 23 апреля Растущая Луна 7 день 24 апреля Растущая Луна 8 день 25 апреля Растущая Луна 9 день 26 апреля Растущая Луна 10 день 27 апреля Растущая Луна 11 день 28 апреля Растущая Луна 12 день 29 апреля Растущая Луна 13 день 30 апреля Растущая Луна 14 день

Что и когда сеять в апреле на поле?

Апрель – удачное время для посева ранних яровых культур. В это время фермеры уделяют внимание зерновым, техническим и кормовым культурам.

1 – 2 апреля (Полнолуние) – посевы в этот день не рекомендованы. Лучше в эти дни только внести удобрения в поле.

3 – 16 апреля (убывающая Луна) – благоприятный период для культур раннего высева. В эти дни можно сеять яровой ячмень, овес, яровую пшеницу, горох и многолетние травы (люцерна, клевер).

17 апреля (Новолуние) – нежелательно в этот день ничего сеять.

18 – 30 апреля (Растущая Луна) – период для культур с активным ростом надземной части. К ним входит кукуруза, подсолнечник, соя, просо.

Что можно сажать на огороде?

Садовод Бенедик Ванхимс рекомендует в апреле высевать морковь, кабачки, огурцы и сельдерей для получения урожая летом, пишет Express. Кроме овощей, стоит посадить бархатцы, циннии и алиссумы, которые могут расти вместе с огородными культурами.

Что еще стоит знать садоводам?