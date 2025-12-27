Впродовж січня місячний цикл проходить повний шлях – від пікової точки на початку місяця до оновлення ближче до його завершення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. Цей рух позначає періоди різної інтенсивності, коли загальний фон може змінюватися досить відчутно.

1 січня Зростаючий місяць 13 день 2 січня Зростаючий місяць 12 день 3 січня Повний місяць 13 день 4 січня Спадаючий місяць 13 день 5 січня Спадаючий місяць 15 день 6 січня Спадаючий місяць 16 день 7 січня Спадаючий місяць 17 день 8 січня Спадаючий місяць 18 день 9 січня Спадаючий місяць 19 день 10 січня Остання чверть 20 день 11 січня Остання чверть 21 день 12 січня Спадаючий місяць 22 день 13 січня Спадаючий місяць 23 день 14 січня Спадаючий місяць 24 день 15 січня Спадаючий місяць 25 день 16 січня Спадаючий місяць 26 день 17 січня Спадаючий місяць 27 день 18 січня Молодик 1 день 19 січня Зростаючий місяць 2 день 20 січня Зростаючий місяць 3 день 21 січня Зростаючий місяць 4 день 22 січня Зростаючий місяць 5 день 23 січня Зростаючий місяць 6 день 24 січня Зростаючий місяць 7 день 25 січня Перша чверть 8 день 26 січня Перша чверть 9 день 27 січня Зростаючий місяць 10 день 28 січня Зростаючий місяць 11 день 29 січня Зростаючий місяць 12 день 30 січня Зростаючий місяць 13 день 31 січня Зростаючий місяць 14 день

Як місячний цикл у січні впливатиме на життя?

Місячний цикл триває близько 29 днів і не збігається з календарними межами місяця. Кожен його етап має власні особливості: Молодик – період оновлення та переходу, коли попередній цикл завершується і починається новий.

Перша чверть – час активного руху та наростання динаміки. Повня – момент піку, коли напруга й емоційний фон досягають максимуму. Остання чверть – етап спаду, підсумків і поступового заспокоєння.

Січень буде доволі неоднорідним / Фото Pixabay

Які дні у січні 2026 року вважаються вдалими та небезпечними?

У січні є кілька дат, які загалом мають сприятливий перебіг, пише Сatalina. До таких належать 4, 5, 8, 9 та 12 січня. Також більш рівними вважаються 19, 21, 24, 26, 28 та 31 число – ці дні вирізняються стабільнішим фоном.

Менш сприятливими у деяких сферах можуть бути 2, 6, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 25 та 29 січня. У ці дати можливі різкі зміни настрою або непередбачувані обставини.

Втім, у січні 2026 року є лише два справді напружені дні – 3 та 18 січня. Саме вони припадають на ключові точки місячного циклу й вважаються найбільш нестабільними. Ці дати краще залишити без важливих рішень і насичених подій, зосередившись на спокійному перебігу дня.