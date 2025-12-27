Впродовж січня місячний цикл проходить повний шлях – від пікової точки на початку місяця до оновлення ближче до його завершення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. Цей рух позначає періоди різної інтенсивності, коли загальний фон може змінюватися досить відчутно.
|1 січня
|Зростаючий місяць
|13 день
|2 січня
|Зростаючий місяць
|12 день
|3 січня
|Повний місяць
|13 день
|4 січня
|Спадаючий місяць
|13 день
|5 січня
|Спадаючий місяць
|15 день
|6 січня
|Спадаючий місяць
|16 день
|7 січня
|Спадаючий місяць
|17 день
|8 січня
|Спадаючий місяць
|18 день
|9 січня
|Спадаючий місяць
|19 день
|10 січня
|Остання чверть
|20 день
|11 січня
|Остання чверть
|21 день
|12 січня
|Спадаючий місяць
|22 день
|13 січня
|Спадаючий місяць
|23 день
|14 січня
|Спадаючий місяць
|24 день
|15 січня
|Спадаючий місяць
|25 день
|16 січня
|Спадаючий місяць
|26 день
|17 січня
|Спадаючий місяць
|27 день
|18 січня
|Молодик
|1 день
|19 січня
|Зростаючий місяць
|2 день
|20 січня
|Зростаючий місяць
|3 день
|21 січня
|Зростаючий місяць
|4 день
|22 січня
|Зростаючий місяць
|5 день
|23 січня
|Зростаючий місяць
|6 день
|24 січня
|Зростаючий місяць
|7 день
|25 січня
|Перша чверть
|8 день
|26 січня
|Перша чверть
|9 день
|27 січня
|Зростаючий місяць
|10 день
|28 січня
|Зростаючий місяць
|11 день
|29 січня
|Зростаючий місяць
|12 день
|30 січня
|Зростаючий місяць
|13 день
|31 січня
|Зростаючий місяць
|14 день
Як місячний цикл у січні впливатиме на життя?
Місячний цикл триває близько 29 днів і не збігається з календарними межами місяця. Кожен його етап має власні особливості: Молодик – період оновлення та переходу, коли попередній цикл завершується і починається новий.
Перша чверть – час активного руху та наростання динаміки. Повня – момент піку, коли напруга й емоційний фон досягають максимуму. Остання чверть – етап спаду, підсумків і поступового заспокоєння.
Січень буде доволі неоднорідним / Фото Pixabay
Які дні у січні 2026 року вважаються вдалими та небезпечними?
У січні є кілька дат, які загалом мають сприятливий перебіг, пише Сatalina. До таких належать 4, 5, 8, 9 та 12 січня. Також більш рівними вважаються 19, 21, 24, 26, 28 та 31 число – ці дні вирізняються стабільнішим фоном.
Менш сприятливими у деяких сферах можуть бути 2, 6, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 25 та 29 січня. У ці дати можливі різкі зміни настрою або непередбачувані обставини.
Втім, у січні 2026 року є лише два справді напружені дні – 3 та 18 січня. Саме вони припадають на ключові точки місячного циклу й вважаються найбільш нестабільними. Ці дати краще залишити без важливих рішень і насичених подій, зосередившись на спокійному перебігу дня.