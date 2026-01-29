Ці 4 дні обіцяють небезпеку: детальний місячний календар на лютий 2026

1 лютого Зростаючий Місяць 13 день 2 лютого Повня 14 день 3 лютого Спадаючий Місяць 15 день 4 лютого Спадаючий Місяць 16 день 5 лютого Спадаючий Місяць 17 день 6 лютого Спадаючий Місяць 18 день 7 лютого Спадаючий Місяць 19 день 8 лютого Спадаючий Місяць 20 день 9 лютого Спадаючий Місяць 21 день 10 лютого Остання чверть 22 день 11 лютого Спадаючий Місяць 23 день 12 лютого Спадаючий Місяць 24 день 13 лютого Спадаючий Місяць 25 день 14 лютого Спадаючий Місяць 26 день 15 лютого Спадаючий Місяць 27 день 16 лютого Спадаючий Місяць 28 день 17 лютого Молодик 0 день 18 лютого Зростаючий Місяць 1 день 19 лютого Зростаючий Місяць 2 день 20 лютого Зростаючий Місяць 3 день 21 лютого Зростаючий Місяць 4 день 22 лютого Зростаючий Місяць 5 день 23 лютого Зростаючий Місяць 6 день 24 лютого Перша чверть 7 день 25 лютого Перша чверть 8 день 26 лютого Зростаючий чверть 9 день 27 лютого Зростаючий Місяць 10 день 28 лютого Зростаючий Місяць 11 день

Як Місяць впливає на людину?

Місяць має 4 фази, і кожна з них має свій вплив на людину. З давніх-давен люди спостерігали за супутником Землі та помічали, що протягом місяця вплив нічного світила змінюється, пише Almanac.

Місячний цикл, на відміну від календарного місяця, триває всього 29,5 днів.

Ось що означають різні фази Місяця:

Молодик – ідеальний час для планування зустрічей, початку нових справ, хобі тощо.

– ідеальний час для планування зустрічей, початку нових справ, хобі тощо. Перша чверть . Ці дні слід приділити продуктивності, роботі, виконанню задуманого. Під впливом Місяця у першій чверті люди зазвичай відчувають прилив сил, впевненість у собі.

. Ці дні слід приділити продуктивності, роботі, виконанню задуманого. Під впливом Місяця у першій чверті люди зазвичай відчувають прилив сил, впевненість у собі. Повня – в ці дні слід поберегтися та не вчиняти імпульсивних вчинків. Часто у повню люди стають необачними, і через це на них підстерігають невдачі.

– в ці дні слід поберегтися та не вчиняти імпульсивних вчинків. Часто у повню люди стають необачними, і через це на них підстерігають невдачі. Остання чверть – це час для рефлексії та обдумування. Краще не планувати жодних активних дій на ці дні.

У лютому буде кілька сприятливих днів – а саме 2, 3, 9, 21, 25, 28 лютого. А ось особливо обережними варто бути 8, 10 та 17 0 18 лютого – ці дні є досить несприятливими.

Які ще лайфхаки варто знати?