Як позбутися мишей з ділянки раз і назавжди: новий метод знають одиниці
- Найефективнішим методом позбавлення від мишей вважається використання зерна, зараженого бактеріями "мишачого тифу", яке не небезпечне для людей і домашніх тварин.
- Метод полягає в ланцюговій реакції, що дозволяє знищити велику частину популяції гризунів, навіть якщо оброблена препаратом була лише невелика частина нір.
Гризуни навесні починають активізовуватися. У цю пору вони шукають їжу й місце для облаштування гнізд, тому можуть з’явитися на подвір’ї чи навіть у помешканні.
На проблему треба вчасно звернути увагу, бо якщо тварини розмножаться, то вивести їх буде набагато складніше, йдеться на ютуб-каналі "Секрети врожаю".
Як швидко вивести мишей з ділянки?
Найрезультативнішим способом позбавлення від гризунів вважається засіб "Бактероденцид" – зерно, що заражене спеціальними бактеріями "мишачого тифу".
Збудник впливає лише на мишей та щурів й не становить небезпеки для людей, домашніх тварин чи птахів. Якщо кіт з’їсть отруйну мишу, то його здоров’ю нічого не буде загрожувати.
Зерна препарату закладають в нори у рукавицях. Ховати їх треба глибоко, бо сонячне світло згубно діє на бактерії. Метод полягає в ефекті ланцюгової реакції. Інфікована миша буде ще певний час буде активною, але почне передавати хворобу іншим гризунам.
Цей потужний ланцюговий ефект дозволяє суттєво зменшити загальну популяцію шкідників, навіть якщо фізично оброблена препаратом була лише невелика частина знайдених нір,
– зазначив автор відеоролику.
Завдяки цьому методу за кілька днів на ділянці можуть загинути всі особини, які могли б зашкодити урожаю. Проте після дощів зерна втрачають свої можливості, тому замість них можна використовувати воскові брикети. Вони зберігають свою дію навіть під час вологості. Миші залюбки поїдають цю приманку й гинуть через 3 – 5 днів.
Перевірити чи подіяла приманка дуже просто: через 2 тижні треба засипати нори землею і трішки притоптати. Якщо через кілька днів вони залишаться цілими, то це означатиме, що колонія мишей знищена.
Новий спосіб виведення мишей: дивіться відео
Для відлякування мишей у саду та домі можна використовувати запахи кориці, оцту, чайних пакетиків, м'яти, гвоздики та гострого перцю, пише Express. Тварини мають дуже гострий нюх, тому ненавидять різких запахів.
