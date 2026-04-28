Лохини буде багато як ніколи: одне добриво дасть рекордний урожай

Лохина може дати цього сезону дуже багато ягід, якщо поступово накопичувати кущі цінною речовиною, що підтримує ріст кущів. Йдеться про натуральне добриво, яке знайдеться в кожній оселі.

Виявляється, що підживлення на основі кавової гущі здатне підтримувати лохину впродовж всього періоду її росту, пише Interia Kobieta.

Чим корисна кавова гуща для лохини?

Ґуща здатна наповнити кущі азотом, калієм та магнієм, які сприяють розвитку листя й молодих пагонів. Поживні речовини почнуть входити у ґрунт поступово, підтримуючи стабільний ріст куща впродовж всього сезону.

Регулярне додавання кавової гущі покращує структуру ґрунту та підтримує активність мікроорганізмів, відповідальних за утворення гумусу. Завдяки цьому уповільниться висихання ґрунту, тож кущі лохини будуть набагато стійкішими до короткочасних посух.

Окрім того, таке добриво здатне підтримувати належний рівень рH ґрунту – це має важливе значення для засвоєння поживних речовин.



Лохина любить підживлення

Як використовувати добриво з гущі?

Після ранкового кавування гущу потрібно пересипати у ємність, щоб вона змогла підсохнути. Гуща не повинна бути вологою, інакше з’явиться ризик цвілі й неприємних запахів. Висушену гущу набагато легше використовувати у саду.

Для приготування добрива потрібно розвести 1 – 2 столові ложки гущі у літрі води або 3 – 4 столові ложки у 5 літрах води. Суміш потрібно залишити на кілька годин.

Перед використанням розчин потрібно перемішати та нанести на ґрунт навколо куща, уникаючи потрапляння на листя та пагони. Щоб отримати найкращі результати, розчин потрібно вносити кожних 2 тижня починаючи від весни і до середини літа.

Та попри користь, важливо не перебільшувати кількість внесеної гущі, пише Express. Надто товстий шар може створити щільну кірку, яка заважатиме воді та повітрю потрапляти до коріння. Тому її варто використовувати помірно чи змішувати з компостом.

Наприкінці квітня можна провести санітарну та проріджувальну обрізку, видаливши пошкоджені, старі чи надмірно густі пагони. Таким чином вдасться покращити доступ кущів до світла й уникнути розвитку хвороб.

Лохину можна додатково підживити іншими добривами. Кущі люблять сульфат амонію або спеціалізовані суміші для кислолюбних рослин.

Користь кориці в саду

Кориця має протигрибкові та антибактеріальні властивості, які допомагають запобігти цвілі та шкідникам у саду. Посипання кориці навколо рослин створює бар’єр проти комах і сприяє здоровому росту рослин.

Використання оцту в саду

Оцет ефективно знищує бур'яни та відлякує мурах у саду. Його можна використовувати також для очищення садового інструменту та підкислення ґрунту.