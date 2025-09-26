Вивести плями з килима – просто, якщо скористатися одним копійчаним засобом, який може лежати на вашій кухні, пише 24 Канал з посиланням на Express. Господині звикли використовувати проти плям хімічні засоби, втім вивести пляму здатен звичайний кукурудзяний крохмаль.

Чим відчистити пляму з килима?

Освіжити ділянки килимового покриття від неприємного запаху, розводів чи плям, можна завдяки посипанню крохмалем. Він має високу поглинальну здатність, тому виводить будь-які плями, навіть олійні.

Нову пляму потрібно швидко промокнути чистою ганчіркою, щоб видалити зайву рідину. Пляму терти не можна, бо через це вона може сильно в’їстися у волокна килима.

Стару пляму перед чисткою можна збризнути столовим оцтом, щоб розм’якшити засохлі волокна, а тоді посипати кукурудзяним крохмалем. Залишіть засіб подіяти на 15 хвилин, а тоді ретельно пропилососьте ділянку.

Чим ще можна почистити пляму?

Блогерка Софія Сізова у своєму тіктоці розповіла також дієві засоби проти плям на килимі. За її словами, потрібно зробити засіб з солі та соди у пропорції 1:2. Добре перемішайте й посипте порошком килим. Далі залишіть на 20 хвилин та пропилососьте.

Позбутися плям можна завдяки перекису водню 3%, який потрібно змішати з двома частинами води. Розчин треба нанести на пляму, а зверху посипати содою. Блогерка додала, що його треба залишити на плямі 10 хвилин, а тоді затерти ганчіркою.

Лайфхаки очищення килима: дивіться відео

Як вивести пляму від поту?