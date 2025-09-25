Натуральний засіб зможе вивести не лише вапняний наліт, але й цвіль, яка часто зустрічається у швах між плитками, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Жовтий пластик знову засяє білизною – ось чим його почистити

Як вивести вапняний наліт за 5 хвилин?

Звичайний столовий оцет здатен вивести наліт у ванній кімнаті за кілька хвилин. Його користь полягає у кислотності, яка допомагає швидко розчинити вапняний наліт, залишки від гелю та навіть цвіль. Оцет часто використовують господині, які мають алергію на хімічні засоби.

До речі, засоби для виведення вапняного нальоту знайти за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Оцет допомагає ефективно видалити бруд та навіть дезінфікувати ванну кімнату. Він не залишає слідів, тож ванна буде сяяти чистотою.

У пляшці з розпилювачем потрібно змішати оцет з теплою водою. Отриману суміш рекомендовано розпилити на душову кабінку, плитку та крани. Все залишіть на 5 хвилин, щоб розчин подіяв на відкладення, а тоді просто змийте все й протріть неабразивною губкою.

Для очищення унітаза, потрібно налити лише 2 чашки оцту всередину й залишити на кілька хвилин. Після цього потерти йоржиком й змити.

Чим ще можна відчистити наліт з унітаза?

Тікток-блогерка Софія Сізова розповіла ще один цікавий спосіб виведення нальоту з унітаза. За її словами, знадобиться 5 ложок лимонної кислоти, 0,5 столової ложки миючого засобу для посуду та 500 міліграмів окропу.

Все це треба залити в унітаз й залишити на годину, а для застарілих відкладень – на всю ніч. Дівчина зазначила, що завдяки такому методу увесь наліт добре розчиняється.

Видалення нальоту з унітаза: дивіться відео

Чим ще можна вивести вапняний наліт?