Айстри під зиму: коли і як сіяти, щоб весною був килим квітів

Айстри – красиві осінні квіти, які додають шарму клумбам з кінця літа до перших заморозків. Їхні прекрасні суцвіття тішать різноманітністю кольорів та надзвичайно стійкі до низьких температур, що робить їх ідеальним вибором для межі літа та осені.

Ця поширена осіння квітка цвіте з травня до листопада. Через різний час цвітіння існує три види айстр – весняні, літні та осінні. Вони є улюбленими рослинами багатьох садівників завдяки своїй красі та невибагливості у догляді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Home.

Як правильно сіяти айстри на зиму

Сіяти айстри під зиму можна тоді, коли земля уже підмерзла, але ще не скута морозом остаточно – зазвичай це перші тижні листопада. Головне, щоб насіння не встигло прорости до морозів. Якщо тепло ще тримається – варто трохи зачекати.

Ґрунт має бути легкий і сухий. Насіння висівають на глибину 1 – 1,5 сантиметра, потім присипають сухою землею або піском. Навесні, коли зійде сніг і земля прогріється, айстри самі проростуть раніше, ніж ті, що сіяли навесні.

Неймовірна квітка

Такий посів має свої переваги – насіння проходить природне загартування, сходи виходять міцнішими, а цвітіння починається швидше. Крім того, не потрібно турбуватися про розсаду вдома – природа все зробить сама.

Коли навесні зійде сніг, айстри самі прокинуться й почнуть рости. Вони будуть міцні, загартовані природою і зацвітуть раніше, ніж ті, що висівали навесні.

Чи обрізають айстри на зиму

Якщо на ваших клумбах уже є айстри, які квітли, їх слід обов’язково підрізати, пише domable. Це важлива процедура догляду, яка впливає на здоров’я та рясне цвітіння в наступному сезоні.

Обрізка квітів після перших заморозків або після того, як вони повністю відцвіли, зазвичай у листопаді, передбачає зрізання всіх пагонів до землі. Ця процедура запобігає розвитку грибкових захворювань і покращує зовнішній вигляд саду взимку.

