Коли сіяти ранню капусту: українцям порадили найкращі сорти

Рання капуста – одна з найпопулярніших овочевих культур. Завдяки швидкій посадці городники можуть отримати свіжий урожай вже навесні. Найкраще її вирощувати через розсаду, щоб наблизити терміни збирання.

Дачники не лише визначають правильний час посіву, але й обирають сорти, які справді можуть дати ранній урожай в Україні, пише Telegraf.

Читайте також Що посадити разом з помідорами навесні: виростуть великі та смачні

Коли сіяти ранню капусту?

Для висаджування капусти у відкритий ґрунт без укриття, розсаду починають вирощувати з другої половини лютого й до початку березня. Городники часто орієнтуються на старі сорти, але не завжди вони дають швидкий урожай.

Більшість відомих сортів формують головки лише через 2 місяці після висаджування розсади. Втім, є сучасні ультраранні сорти, які дають результат через 1,5 місяці.

Які є ультраранні сорти капусти?

Є 3 сорти капусти з найкоротшим періодом дозрівання. До них належить "Вірджинія", "Капітал" та "Експрес". Вони формують головки за 42 – 45 днів після висаджування розсади й добре підходять для раннього збору.



Рання посадка дасть швидкий урожай капусти / Фото Pexels

Сорти "Більбо" та "Беатрікс" дозрівають теж у схожі терміни й вирізняються рівномірним ростом. До групи з періодом швидкого дозрівання належать сорти "Етма", "Аліна", "Каррера", "Лауда", "Різьєро", "Еліза" та "Джетодор".

Трохи пізніше достигають "Багратіон", "Катаріна", "Голден Бол", "Люсіма", "Пандіон" та "Престар". До надійних варіантів городники також зараховують "Бетті", "Канто", "Констебель", "Папер", "Пілон", "Росберг" та "Супер Козачок".

Ранню капусту можна вирощувати без удобрення та захисту. Найкращі результати дає використання агроволокна мінімальної щільності. Його треба розстелити на рослини чи натягнути на дуги.

На початку березня ще може бути доволі холодно, тому в такий спосіб вдасться зберегти тепло й утримати вологу в ґрунті, а також захистити розсаду від комах.

Які овочі можна посадити в холодний ґрунт?

Рукола, редис та гірчиця салатна підходять для посадки в холодний ґрунт наприкінці зими або на початку весни, пише Express. Рукола має м'який і солодкий смак в прохолодному кліматі, редис швидко дозріває, а гірчиця салатна легка у вирощуванні навіть для новачків.

Які ще поради варто знати?