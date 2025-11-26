Найкращий час для посадки хризантем: цвістимуть кілька років поспіль

Хризантеми – це справжня візитівка і окраса осінньої клумби. Окрім того, це та рослина, яку висаджують у саду однією з останніх.

Не дивно, що хризантеми протягом років залишаються улюбленими квітами садівників, адже залежно від сорту вони можуть цвісти від 4 до 8 тижнів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Коли восени висаджувати хризантеми?

Якщо ви садите квіти у ґрунт і хочете, аби вони тішили вас своїм цвітінням кілька сезонів, хризантемам потрібно принаймні 6 – 8 тижнів до морозів, аби сформувати хорошу кореневу систему. Тож якщо затягувати з посадкою до останнього, це може призвести до загибелі саджанців.

Найкраще ростуть і цвітуть хризантеми тоді, коли температура тримається на позначці у приблизно 21 градус. За літньої спеки вони швидко в'януть, тож зазвичай саме вересень є ідеальним часом для цвітіння.

Після посадки рослини потрібно поливати щотижня, а під час цвітіння полив потрібно буде збільшити до двох разів на тиждень. Втім, перед поливом все ж потрібно переконатися, що верхній шар ґрунту вже повністю висохнув.

Важливо! Перевірте тип ґрунту перед тим як висаджувати хризантеми. У глинистих ґрунтах вода затримується, а це підвищує ризики кореневої гнилі. Перед посадкою варто збагатити ґрунт компостом чи піском.

Як доглядати за хризантемами?

Перший аспект, на який слід звернути увагу – це освітлення. Якщо ви вирощуєте квіти на відкритому повітрі, їм потрібно місце під відкритим сонцем, аби вони отримували сонячне світло принаймні протягом 6 годин на день, пише Real Simple.

Окрім того, потрібно подбати й про добрива – хризантеми, як і будь-які інші квіти, потребують підживлення. Принаймні через місяць після посадки розсади можна вносити перші підживлення, але їх потрібно припинити до того, як розпустяться квіти.

Якщо ж ви використовуєте добрива повільного вивільнення, тоді варто вносити їх кожні 6 – 8 тижнів, починаючи принаймні з місяця після посадки.

Що ще потрібно зробити в саду у листопаді?