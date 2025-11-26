Найкращий час для посадки хризантем: цвістимуть кілька років поспіль
- Хризантеми потрібно висаджувати за 6-8 тижнів до морозів, щоб вони встигли сформувати кореневу систему.
- Рослини потребують поливу щотижня, в період цвітіння – двічі на тиждень, та добрив через місяць після посадки.
Хризантеми – це справжня візитівка і окраса осінньої клумби. Окрім того, це та рослина, яку висаджують у саду однією з останніх.
Не дивно, що хризантеми протягом років залишаються улюбленими квітами садівників, адже залежно від сорту вони можуть цвісти від 4 до 8 тижнів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Коли восени висаджувати хризантеми?
Якщо ви садите квіти у ґрунт і хочете, аби вони тішили вас своїм цвітінням кілька сезонів, хризантемам потрібно принаймні 6 – 8 тижнів до морозів, аби сформувати хорошу кореневу систему. Тож якщо затягувати з посадкою до останнього, це може призвести до загибелі саджанців.
Найкраще ростуть і цвітуть хризантеми тоді, коли температура тримається на позначці у приблизно 21 градус. За літньої спеки вони швидко в'януть, тож зазвичай саме вересень є ідеальним часом для цвітіння.
Після посадки рослини потрібно поливати щотижня, а під час цвітіння полив потрібно буде збільшити до двох разів на тиждень. Втім, перед поливом все ж потрібно переконатися, що верхній шар ґрунту вже повністю висохнув.
Важливо! Перевірте тип ґрунту перед тим як висаджувати хризантеми. У глинистих ґрунтах вода затримується, а це підвищує ризики кореневої гнилі. Перед посадкою варто збагатити ґрунт компостом чи піском.
Як доглядати за хризантемами?
Перший аспект, на який слід звернути увагу – це освітлення. Якщо ви вирощуєте квіти на відкритому повітрі, їм потрібно місце під відкритим сонцем, аби вони отримували сонячне світло принаймні протягом 6 годин на день, пише Real Simple.
Окрім того, потрібно подбати й про добрива – хризантеми, як і будь-які інші квіти, потребують підживлення. Принаймні через місяць після посадки розсади можна вносити перші підживлення, але їх потрібно припинити до того, як розпустяться квіти.
Якщо ж ви використовуєте добрива повільного вивільнення, тоді варто вносити їх кожні 6 – 8 тижнів, починаючи принаймні з місяця після посадки.
Що ще потрібно зробити в саду у листопаді?
