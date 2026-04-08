Коли після Великодня садити город: це треба знати всім

Садівники та городники у квітні вже активно беруться за роботу на ділянках. Часто орієнтуються на погоду чи місячний календар, проте варто також звертати увагу на Великодні свята, щоб зрозуміти, коли можна вже щось садити на городі.

За церковними традиціями, тиждень після Великодня ще не зовсім підходить для активних робіт на грядках. Водночас священники напряму і не забороняють виходити в город, зокрема отець Михайло Бучак, який присвятив цьому пост у своєму фейсбуці.

Читайте також Що треба встигнути посадити до Великодня, а що вже після: повний список

Він зазначив, що працювати упродовж Світлого тижня можна, але є важливий момент.

Можна, але є одна умова: спочатку молитва, а потім – праця. Комусь треба прибрати на могилах рідних, комусь – посіяти городину, комусь – прополоти грядки, прибрати в оселі, попрати одежу,

– підкреслив він.

За словами отця, ми можемо і не працювати, але будемо стресувати через те, що заріс город, розсада переросла або ж накопичилось багато брудної одежі. Відтак, не буде ані Світлого тижня, ані Пасхальної радості, ані спокою.

Коли садити город після Великодня?

Проте зараз багато садівників розпочинають посіви вже через 3 – 4 дні після свят.

У середині квітня температура ґрунту вже стабільно підвищується, тому можна сміливо висаджувати редиску, яка швидко проростає. Дачники навіть радять висівати її кожних 10 днів, щоб мати овочі впродовж всієї весни.

Також квітень підходить для посадки моркви, яка росте у пухкому та добре зволоженому ґрунті. На сонячних ділянках висаджують горошок, який легкий у вирощуванні, бо не потребує складного догляду.

Коли температура вже стабільна, то дачники висаджують буряк чи навіть картоплю. І хоч більшість городників беруться за посадку на початку травня, ранні сорти можна висаджувати в ґрунт вже всередині квітня. Якщо ґрунт буде добре дренованим, то картопля виросте міцною та великою.

Для того, щоб урожай картоплі був великим, рослини треба вберегти від колорадських жуків. Як пише Agroforum, посадка коріандру поруч із картоплею допомагає відлякувати колорадських жуків завдяки сильному аромату. А ще перевага коріандру в тому, що він приваблює корисних комах, які харчуються шкідниками.



Друга половина квітня сприятлива для посадок

Садівники також орієнтуються на природу, щоб визначити ідеальний час посіву. До прикладу, коли з’являються проліски, то це знак, що можна сіяти помідори та огірки. А коли на осиках помітні сережки, то вже можна сіяти петрушку, моркву та пастернак.

Також після Великодня можна сміливо садити шпинат, салат, капусту кале та різну зелень. Окрім того, вже наприкінці квітня можна висаджувати капусту та кабачки.

Що ще варто прочитати дачникам?