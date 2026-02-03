Швидко і легко: Клопотенко розповів, як зберегти продукти під час відключення світла

Відомий ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко розповів українцям, як варто зберігати продукти під час тривалих відключень світла. Поради доволі прості й не потребують складних зусиль.

Через тривалу відсутність світла продукти навіть у холодильнику можуть зіпсуватися. Щоб продовжити їхній термін придатності кухар Євген Клопотенко поділився у своєму інстаграмі кількома лайфхаками, які допоможуть зберегти м’ясо та овочі.

Як правильно зберігати продукти?

Кухар розповів, що філе курятини можна спокійно зберігати 2 – 3 дні у соляному розчині. Потрібно у мисці з водою розвести лише 30 грамів солі й занурити в розчин курятину.

Сіль – це натуральний природний консервант. По-перше, вона зробить курку щільнішою та смачнішою, а по-друге, таке легке засолювання продовжує наш час. Якщо у нас є світло лише 4 години вдень, візьміть і засоліть. Вона не пропаде, з нею нічого не буде. Просто буде засолена декілька днів, а потім, коли дадуть світло, приготуєте,

– сказав Клопотенко.

А от овочі варто зберігати в міксі гарячої води, оцту й солі. За словами кухаря, залиті таким розчином перець та огірки залишаться смачними впродовж 3 – 4 тижнів. На смак такі овочі будуть наче свіжі, але збережені завдяки спеціальному розчину.



Також кухар додав, що найкраще овочі зберігаються в консервації, тому мариновані та квашені огірки, помідори чи перці, варто їсти взимку.

До слова, на випадок блекауту радимо запастися крупами, макаронами, консервами, які легко зберігаються та готуються без електрики. Корисні запаси включають сухі продукти, насіння, горіхи, сухофрукти, воду, соки, чай та каву для підтримки сил.

Як розігріти їжу, коли немає світла?

Для розігріву їжі без світла можна використовувати сито на каструлі з водою на газовій плиті, накривши його кришкою для швидшого ефекту, йдеться в тіктоці блогерки Марини. Є ще один варіант, лайфхаком якого є кришка від банки. Щоб розігріти їжу, потрібно поставити тарілку з їжею на кришку в сковорідці з водою на газовій плиті, накривши її кришкою для рівномірного прогрівання.

Які ще поради варто знати?