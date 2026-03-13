Прямокутна чи кругла: яку клітку для папуг обрати

Купівля клітки для папуги – це набагато важливіше завдання, ніж багато людей можуть уявити. Значення має все: від матеріалу прутів до розміру вольєра.

Різноманіття кліток для птахів неймовірне – і для недосвідчених власників папужок це може стати радше перепоною, ніж допомогою. На щастя, існують конкретні фактори, на які просто необхідно зважати під час вибору, пише PSPCA.

Яким має бути розмір клітки?

Розмір вольєра для папужки – це перше, з чим потрібно визначитися, адже є кілька нюансів. Зважати, звісно, потрібно на розмір самої пташки, але також і на спосіб її життя. Основне емпіричне правило полягає у тому, аби обрати найбільшу клітку, яку вам дозволяє бюджет.

Але мінімальний розмір має бути таким, аби птах міг розправити крила, не торкаючись стінок, та сидіти на жердині, не торкаючись хвостом підлоги. Більшості птахів потрібна довга, а не висока клітка, аби папуга міг рухатися, доглядати за собою та гратись.

Ось кілька критеріїв, на які варто звернути увагу:

ширина клітки для пари папуг має становити принаймні три сумарних розмахи крил цих птахів;

клітки для пари папуг має становити принаймні три сумарних розмахи крил цих птахів; довжина має дозволяти принаймні два помахи крил. Жердини слід розміщувати досить далеко від стінок, аби птахи могли спокійно розвертатися на них, нічого не зачіпаючи;

має дозволяти принаймні два помахи крил. Жердини слід розміщувати досить далеко від стінок, аби птахи могли спокійно розвертатися на них, нічого не зачіпаючи; висота. Мінімальна висота має становити три довжини птаха від голови до кінчика хвоста.

Прямокутна vs кругла: яка форма клітки найкраща?

Чимало власників папужок помилково вважають, що форма клітки не має великого значення. Втім, це не так – і один тип кліток краще не використовувати для папуг взагалі.

Мовиться зокрема про круглі клітки – як би гарно вони не вписувалися у ваш простір, вони не є ані практичним, ані безпечним варіантом для вашої пташки. Перше, на що слід зважати, це те, що прути такої клітки звужуються, досягаючи верхньої центральної точки. А це може призвести до справжньої катастрофи, якщо лапа, крило чи дзьоб папуги застрягне між ними, пише VetDesk.

Ще одна проблема, яка спершу багатьом навіть не спадає на думку – це те, що такі клітки досить складно чистити. Протягнути ганчірку у вузькі простори між прутами для належного прибирання складно – а це означає, що чищення може виявитися неякісним, що наразить на небезпеку здоров’я птаха.

Деякі птахи навіть відчувають стрес через відсутність кутів у круглій клітці. Папугам кути видаються затишними схованками, і без них вони просто не почуватимуться у безпеці.

І остання, але не за важливістю причина – круглі клітки просто надто маленькі. Навіть якщо видається, що клітка має достатній розмір, зазвичай це простір у висоту. А папуги – це не гелікоптери, і вони не можуть рухатися вертикально.

Тож прямокутна клітка досить великого розміру стане найкращим вибором для будь-якого виду папужки.



Прямокутна клітка найкраще підходить для папуги / Фото Pexels

На що ще звернути увагу під час вибору клітки?

Відстань між прутами

Коли обираєте велику клітку, потрібно також враховувати й безпечну відстань між прутами – дуже невдалими будуть такі вольєри, у яких птах може просунути голову між ними. Тож для маленьких птахів безпечна відстань становить 1 сантиметр, для середніх – приблизно 2 сантиметри, а для великих – 2,5 сантиметра.



Папуги часто гризуть клітки / Фото Pexels

Ще одна проблема – це сила дзьоба папуги. Багато кліток мають прути, що просто не можуть витримати нищівної сили та наполегливості цих птахів, і зрештою вони гнуться чи ламаються.

Важливо! Перед покупкою клітки потрібно провести рукою по внутрішній її стороні, аби переконатися, що там немає шорстких місць, гострих країв чи металевих виступів.

Матеріал клітки

Найкращий матеріал для клітки – це нержавійне залізо. А ось двох речей слід остерігатися – оцинкованого дроту та покритих аерозольною фарбою кліток. Через звичку папуг гризти прути це легко може призвести до отруєння.

