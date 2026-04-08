Посадіть ці рослини на ділянці: про кліщів можна забути на все літо
- Посадка лаванди, розмарину, котячої м'яти, пижма та чорнобривців допомагає відлякати кліщів завдяки їх інтенсивним ефірним оліям.
- Китайські шовкові кури ефективно знищують кліщів і інших шкідників на ділянці без шкоди для рослин.
Останнім часом кліщі активні не лише у парках та лісах, але й на приватних ділянках. Замість того, щоб використовувати хімікати, дачники радять посадити в саду кілька помічних рослин.
Їхня перевага полягає в тому, що вони виділяють інтенсивні ефірні олії, які паразити не здатні переносити, пише Interia Kobieta. Саме квітень – ідеальний місяць для посадки. Задовго до пікового сезону кліщів рослини встигнуть вкорінитися.
Що посадити на городі, щоб відлякати кліщів?
Список рослин, які відлякують кліщів очолила лаванда. Якщо її аромат заспокоює людей, то для кліщів є нестерпним. Ефірні олії рослини також відлякують павуків та комарів. Садити лаванду рекомендують по краях клумб чи вздовж доріжок, по яких найчастіше ходиться.
Подібний ефект має розмарин. Середземноморська рослина має інтенсивний аромат, який подразнює кліщів. Вирощувати його можна у ґрунті чи в горщиках на терасі.
Певні рослини здатні відлякати кліщів
Також добре проти кліщів працює котяча м’ята. А ще сильний аромат мають пижмо та чорнобривці. Їхній інтенсивний аромат відлякує не лише кліщів, але й інших шкідників.
Активно борються з садовими кліщами китайські кури, пише WP Kobieta. Шовкові кури ефективно знищують кліщів, слимаків та інших шкідників на городі, не завдаючи шкоди рослинам.
Вони мають унікальне шовкове оперення та спокійний темперамент, що робить їх привабливими для дачників, які обирають біологічні методи боротьби з шкідниками.
Часті питання
Які рослини допомагають відлякати кліщів на городі?
Серед рослин, які ефективно відлякують кліщів, виділяють лаванду, розмарин, котячу м’яту, пижмо та чорнобривці. Їхній інтенсивний аромат нестерпний для кліщів і деяких інших шкідників.
Чому квітень вважається ідеальним місяцем для посадки рослин проти кліщів?
Квітень є ідеальним місяцем для посадки рослин, оскільки до пікового сезону кліщів рослини встигають вкорінитися, що дозволяє їм ефективніше відлякувати шкідників.
Які альтернативні біологічні методи боротьби з кліщами згадуються в статті?
Крім рослин, у статті згадуються китайські шовкові кури як ефективний біологічний метод боротьби з кліщами. Вони знищують кліщів і слимаків, не завдаючи шкоди рослинам.