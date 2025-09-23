Саме в осінню пору професійні дачники починають готувати ґрунт для майбутнього врожаю. Восени потрібно використати для ґрунту одне добриво, яке зробить землю пухкою й родючою вже навесні.

Для підвищення родючості ґрунту потрібно використовувати кісткове борошно, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Городниці з Одеси". За її словами, вносити органічне добриво потрібно в жовтні чи листопаді.

Читайте також Ростиме як на дріжджах: що кинути в лунку, щоб полуниця родила відрами

Як використовувати кісткове борошно?

Кісткове борошно корисне тим, що містить у своєму складі фосфор, кальцій, калій, магній та залізо. А ще в ньому міститься 50% органічних протеїнів, які живлять ґрунтову мікрофлору й дощових черв’яків.

Секрет впливу кісткового борошна на ґрунт полягає у повільній дії. Поживні речовини стануть доступним для рослин через 6 місяців. Дачниця рекомендує розсипати порошок на поверхню без перекопування, щоб навесні земля була родючою й пухкою.

Обирати слід тваринницьке кісткове борошно, бо воно багате на мікроелементи й органічні протеїни. На ділянці площею 100 квадратних метрів (4 сотки) потрібно вносити 2 – 3 кілограми добрива.

Завдяки такому осінньому удобренню, вже навесні можна отримати значний урожай баклажанів, перцю, помідорів, картоплі та пасльонових культур. У кістковому борошні міститься кальцій, який допомагає запобігати різним хворобам. Після використання цього добрива, рослин обходить вершинна гниль.

Городниця радить для кращого ефекту поєднувати кісткове борошно з перепрілим гноєм чи компостом. Така комбінація збалансує азот та поживні речовини, стимулюючи біологічні процеси в ґрунті.

Кісткове борошно – найкраще осіннє добриво: дивіться відео

Що ще треба знати про користь кісткового борошна?

Фахівці з Agromarket кажуть, що використання кісткового борошна допоможе збільшити урожай в кілька разів. Та окрім застосування на грядках, добриво використовують для саду. Втім, варто знати, що для дерев добриво застосовують лише навесні чи при пересадці кущів або чагарників.

Щоб забезпечити рівномірний розподіл, його потрібно змішати з ґрунтом. Вносити кісткове борошно потрібно в ґрунт навколо кореневої зони рослини. Працювати з добривом слід в рукавицях та масці.

Коли треба садити півонії?