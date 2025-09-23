Именно в осеннюю пору профессиональные дачники начинают готовить почву для будущего урожая. Осенью нужно использовать для почвы одно удобрение, которое сделает землю рыхлой и плодородной уже весной.

Для повышения плодородия почвы нужно использовать костную муку, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Огородницы из Одессы". По ее словам, вносить органическое удобрение нужно в октябре или ноябре.

Как использовать костную муку?

Костная мука полезна тем, что содержит в своем составе фосфор, кальций, калий, магний и железо. А еще в ней содержится 50% органических протеинов, которые питают почвенную микрофлору и дождевых червей.

Секрет воздействия костной муки на почву заключается в медленном действии. Питательные вещества станут доступным для растений через 6 месяцев. Дачница рекомендует рассыпать порошок на поверхность без перекопки, чтобы весной земля была плодородной и рыхлой.

Выбирать следует животноводческую костную муку, потому что она богата микроэлементами и органическими протеинами. На участке площадью 100 квадратных метров (4 сотки) нужно вносить 2 – 3 килограмма удобрения.

Благодаря такому осеннему удобрению, уже весной можно получить значительный урожай баклажанов, перца, помидоров, картофеля и пасленовых культур. В костной муке содержится кальций, который помогает предотвращать различные болезни. После использования этого удобрения, растений обходит вершинная гниль.

Огородница советует для лучшего эффекта сочетать костную муку с перепревшим навозом или компостом. Такая комбинация сбалансирует азот и питательные вещества, стимулируя биологические процессы в почве.

Что еще нужно знать о пользе костной муки?

Специалисты из Agromarket говорят, что использование костной муки поможет увеличить урожай в несколько раз. И кроме применения на грядках, удобрение используют для сада. Впрочем, стоит знать, что для деревьев удобрение применяют только весной или при пересадке кустов или кустарников.

Чтобы обеспечить равномерное распределение, его нужно смешать с почвой. Вносить костную муку нужно в почву вокруг корневой зоны растения. Работать с удобрением следует в перчатках и маске.

