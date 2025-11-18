Ця річ у вашій ванній – справжній інкубатор для бактерій
- Улюблений килимок у ванній є найбільш забрудненою річчю, оскільки він вбирає воду та мікроби, які розвиваються швидко.
- Фахівці рекомендують прати килимки раз на місяць при температурі 60 градусів і закривати кришку унітаза, щоб зменшити поширення бактерій.
Більшість людей вважають, що найбільше бактерій у ванній кімнаті саме в унітазі, але це не так. Фахівці з прибирання розповіли, що бактерії кишать у зовсім іншому місці.
Улюблений килимок у ванній, на який ми стаємо після прийому душу, вважається найбруднішою річчю у ванній кімнаті, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Читайте також Забудьте про постійне миття: 5 способів тримати підлогу у чистоті
Чому на килимку найбільше мікробів?
Мікроорганізми активно ростуть на поверхні, яка довго висихає. Після прийняття душу на килимок потрапляє вода, пінка чи частинки гелю. Усе це разом створює середовище, в якому бактерії розвиваються вже за добу. Вологі рушники через цей принцип потрібно змінювати вже після 2 – 3 використань.
До речі, знайти килимки для ванної кімнати за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Під час змивання унітаза з відкритою кришкою, у повітря піднімаються мікроскопічні краплі, які містять бактерії, включно з кишковою паличкою. І осідають вони на найближчій поверхні – килимках. Завдяки великій площі килимки збирають усі мікроби найбільше.
Для нас це не є помітним, але саме килимки стають причиною подразнень стоп та появи неприємного запаху у ванній кімнаті.
Більшість людей кидають килимок у прання кілька разів на рік, але це не є правильно. Клінери радять текстильні килимки прати раз на місяць, а моделі з гумовою зворотною стороною – кожні 2 місяці.
Килимок накопичує безліч бактерій / Фото Freepik
Тканинні килимки варто прати при температурі 60 градусів тепла. У відсік для полоскання додайте склянку оцту, щоб усунути бактерії та нейтралізувати поганий запах. Килимки з присосками потрібно продезінфікувати розчином перекису, а тоді добре протерти щіткою й висушити.
Щоб зменшити кількість бактерій у ванній кімнаті – закривайте кришку унітаза. Відкрита кришка дозволяє розпилювати мікроби по всі поверхні.
Якщо у ванній найбруднішим є килимок, то на кухні – губка для миття посуду, пише Martha Stewart. Змінювати губку потрібно кожного тижня, бо за 7 днів на ній накопичується цілий "зоопарк" мікробів. Ця річ завжди волога, тож збирає всі можливі бактерії. Губки можна очищувати, нагріваючи їх у мікрохвильовій печі або замочуючи в оцті, щоб знищити бактерії. Втім, їхня ціна цілком дозволяє періодично їх змінювати на нові.
Які ще поради варто знати?
Харчова сода ефективно усуває плями та запахи з килимів, не потребуючи намочування та складного сушіння.
Вапняний наліт у ванній можна ефективно видалити за допомогою мідної монети, яка вступає в хімічну реакцію з кальцієвими накопиченнями.